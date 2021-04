Trụ sở Huyện ủy nơi nữ tân Bí thư xin 30 tỷ xây mới xôn xao dư luận

Cuối tháng 3/2020, dư luận xôn xao bàn tán trước thông tin truyền thông đăng tải tân nữ Bí thư huyện nghèo Quan Hóa (Thanh Hóa) làm tờ trình gửi UBND tỉnh này xin hơn 30 tỷ đồng xây dựng trụ sở mới. Người ký văn bản trên gửi UBND tỉnh Thanh Hóa là bà Hà Thị Hương, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bà Hương nguyên là Phó Bí thư Huyện ủy Quan Sơn, được Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc các huyện, sở, ngành, đơn vị làm tờ trình xin tỉnh cấp ngân sách xây dựng, tu sửa trụ sở làm việc là chuyện bình thường. Sở dĩ dư luận dậy sóng, xôn xao bàn tán vì nhìn qua hình ảnh chụp từ ngoài vào bằng cảm quan cho thấy trụ sở Huyện ủy Quan Hóa vẫn còn khang trang, đẹp, nếu đập bỏ xây mới sẽ rất lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Thời điểm này, trả lời báo chí, ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh chưa nhận được tờ trình xin kinh phí của Huyện ủy Quan Hóa, nếu nhận được thì tỉnh cũng không đồng ý.

Nhân chuyển công tác tại huyện Quan Hóa, với mong muốn tận mắt quan sát điều kiện cơ sở vật chất của cơ quan Huyện ủy Quan Hóa, phóng viên đã trực tiếp liên hệ làm việc tại đơn vị này.

Đứng từ xa quan sát, do mới được tu sửa, trang trí cờ, khẩu hiệu nên nếu nhìn qua trụ sở Huyện ủy Quan Hóa khá khang trang. Tuy nhiên, khi bước vào cổng cơ quan này thì dễ dàng nhận thấy, do được xây dựng và đưa vào sử dụng cách gần 30 năm nên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp.

Trụ sở Huyện ủy Quan Hóa nhìn từ ngoài vào.

Ông Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa cho biết, trụ sở cơ quan được khởi công xây dựng năm 1993, lúc chưa chia tách huyện (thời điểm này huyện Quan Hóa gồm: Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát ngày nay).

Năm 1996 thì chia tách huyện Quan Hóa, đến năm 1997 thì trụ sở Huyện ủy Quan Hóa được hoàn thành và đưa vào sử dụng cho tới nay. Do vậy, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, năm 2008, trụ sở được đầu tư 900 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp. Năm 2017, do thiếu phòng làm việc, nên cơ quan Huyện ủy Quan Hóa được đầu tư xây dựng mới một dãy nhà phía sau làm hội trường và dự kiến bố trí phòng làm việc cho Bí thư và Phó Bí thư thường trực. Tuy nhiên, do phòng không đủ nên ông Đồng vẫn phải ngồi làm việc tại dãy nhà cũ phía trước.

Tháng 3/2020, UBND huyện Quan Hóa cho sửa chữa lại trụ sở cơ quan Huyện ủy để tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện.

“Sửa chữa chỉ là mặc thêm chiếc áo mới, con bên trong thì đã xuống cấp vì sử dụng mấy chục năm nay. Năm 2018, trần phòng làm việc của văn thư – cơ yếu, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và cán bộ Ủy ban kiểm tra bị sập, nhưng rất may lúc đó không có người. Sau đó, cơ quan phải cho sửa, trát lại, nhưng giờ nó lại bong ra, có nguy cơ sập xuống bất kỳ lúc nào” – ông Đồng cho hay.

Theo quan sát, phần lớn gạch lát hành lang và phòng làm việc của dãy nhà phía trước của cơ quan Huyện ủy Quan Hóa đã xuống cấp, phồng rộp và vỡ nát. Ban công tại phòng họp lớn của cơ quan này đã bị nứt, nguy cơ đổ sập. Nhiều góc tường bị bong tróc bê tông trát, để lộ ra lõi thép bên trong.

Dưới đây là hình ảnh trụ sở cơ quan Huyện ủy Quan Hóa được phóng viên ghi lại.

Sân bê tông tại cơ quan Huyện ủy Quan Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt trước của dãy nhà trụ sở cơ quan Huyện ủy Quan Hóa được xây dựng từ 1993.

... Tường phía sau bong tróc, xuống cấp.

Lộ ra lõi thép bên trong sau gần 30 đưa vào sử dụng.

Trần tại phòng Văn thư - cơ yếu cơ quan Huyện ủy Quan Hóa từng bị sập năm 2018 và hiện đang trát lại.

Vết nứt phía bên ngoài hành lang phòng họp của cơ quan.

Lan can tầng 2 bên ngoài phòng họp xuống cấp, có nguy cơ đổ sập xuống.

Gạch lát tại các hành lang cơ quan bị phồng rộp, vỡ.

Trần tại một căn phòng khác sau khi bị sập xuống đã được trát lại.

Lan can bị vỡ, nứt.

Một góc tường bị xuống cấp, chưa được sửa chữa.

Tường phía sau của dãy nhà chính cơ quan Huyện ủy Quan Hóa.

Dãy nhà phía sau của Huyện ủy Quan Hóa được xây dựng năm 2017, nhưng chỉ đủ làm phòng họp và bố trí phòng làm việc của Bí thư và một số ban Đảng.

Dưới đây là hình ảnh công sở Thành ủy - UBND TP.Thanh Hóa và UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Trụ sở hành chính Thành ủy - UBND TP.Thanh Hóa với tổng đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Toàn cảnh trụ sở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Cận cảnh dãy nhà làm việc của cán bộ, công chức xã Hoằng Trường.

