Trộm đồng hồ Rolex 2 tỉ, hoa hậu Kỳ Anh bị truy tố

Với các anh Phạm Huy Phương, Đỗ Trọng Hoài và Tô Văn Toàn, do không biết chiếc đồng hồ Lã Thị Anh đưa là tài sản do Anh phạm tội mà có, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không xử lý. Bên cạnh đó, VKSND TP.HCM cũng đề nghị TAND TP.HCM triệu tập đến phiên tòa anh Nguyễn Minh Tân (bị hại), các anh Phạm Huy Phương, Đỗ Trọng Hoài và Tô Văn Toàn, Nguyễn Thành Nhân (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan).