Triều Tiên chính thức rút khỏi World Cup 2022, tuyển Việt Nam có hưởng lợi?

ĐT Triều Tiên chính thức rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022



Ngày 16/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức xác nhận ĐTQG Triều Tiên sẽ rút khỏi vòng loại World Cup 2022 và xa hơn là cả vòng loại Asian Cup 2023. Triều Tiên rút lui trước hết sẽ làm ảnh hưởng tới cục diện của bảng H, nơi có sự góp mặt của Hàn Quốc, Turkmenistan, Lebanon và Sri Lanka. Việc bảng H đá tập trung tại Hàn Quốc vào tháng 6/2021 được cho là nguyên nhân khiến Triều Tiên rút lui bởi những lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Thông tin Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại thứ 2 World Cup không bất ngờ bởi đội bóng này đã sớm thông báo ý định từ đầu tháng 5. Trước đó, Olympic Triều Tiên cũng tuyên bố không tham dự Olympic Tokyo vào hè năm nay với lý do tương tự.

Tính tới thời điểm quyết định rút lui, Triều Tiên đã có 8 điểm sau 5 lượt trận. Đội bóng này đang đứng thứ 4 bảng H nhưng chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng Turkmenistan. Đội đang đứng thứ hai tại bảng H là chủ nhà Hàn Quốc nhưng chơi ít hơn một trận. Lebanon đứng thứ 3 cũng với 8 điểm, còn Sri Lanka chưa kiếm được điểm nào. Quyết định dừng cuộc chơi của Triều Tiên sẽ gây nhiều xáo trộn cho vòng loại thứ 2, nhất là ở bảng H.

AFC sẽ đệ trình lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để quyết định thể thức tính điểm các trận đấu còn lại của ĐTQG Triều Tiên. Trước đó, FIFA và AFC đã đưa ra cảnh báo, nếu một đội tuyển tự ý rút lui không có lý do chính đáng khỏi vòng loại World Cup sẽ bị án phạt rất nặng.

Sẽ có hai phương án được AFC và FIFA tính đến. Phương án đầu tiên là hủy bỏ kết quả của Triều Tiên, còn phương án hai là xử thua các trận đấu tiếp theo của đội bóng này. Còn trong tương lai, Ngoài tiền phạt, Triều Tiên còn có thể sẽ bị cấm thi đấu và cấm các hoạt động liên quan do FIFA và AFC tổ chức.

Năm 2018, FIFA cũng cấm đội tuyển Indonesia thi đấu vì để chính trị tác động nhiều tới bóng đá. Khi đó, Indonesia cùng bảng F với Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan và Iraq. Các trận Indonesia đã đấu đều bị huỷ và bảng chỉ còn bốn đội. Điều này khiến khiến tất cả thành tích đội đầu với đội bét bảng ở các bảng đấu khác đều không được tính. Tuy nhiên, chưa chắc FIFA đã hủy kết quả các trận của Triều Tiên ở vòng loại World Cup 2022, bởi Indonesia năm đó chưa thi đấu trận nào trước khi bị loại.

Nếu FIFA xử thua Triều Tiên 0-3 ở các trận còn lại, đội đứng thứ hai ở bảng H sẽ có lợi thế hơn rất nhiều về hiệu số bàn thắng so với các đội thứ hai ở các bảng khác. Đáng chú ý, các đội hiện đang tranh ngôi nhì bảng A như Trung Quốc, Philippines (đều có 7 điểm) và Maldives (6 điểm) sẽ gặp nhiều bất lợi.

Hiện tại, Syria (15 điểm) gần như nắm chắc vị trí đầu bảng A, trong khi Trung Quốc sẽ có nhiều lợi thế đoạt ngôi nhì do thi đấu ít hơn 1 trận và được chọn làm chủ nhà đấu tập trung bảng A. Tuy nhiên, với việc Guam (0 điểm) sẽ khó thoát vị trí cuối bảng nên Trung Quốc sẽ bị trừ 3 điểm do từng thắng đội này 7-0 ở lượt đi. Ở loạt đấu tháng 6 tới, ngoài trận đấu khó khăn với Syria, Trung Quốc sẽ không được tính kết quả trận lượt về gặp Guam nếu đứng nhì bảng này. Philippines cũng rơi vào tình thế tương tự như Trung Quốc nhưng thất thế hơn do chỉ còn đấu 3 trận.

Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao?

Việc Triều Tiên bỏ cuộc ở vòng loại World Cup 2022 cũng ảnh hưởng ít nhiều tới bảng G – nơi có sự hiện hiện của ĐTQG Việt Nam.

Theo quy định của AFC, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng các đội nhất bảng vào vòng loại thứ ba. Nếu FIFA áp dụng phương án thứ hai (xử thua Triều Tiên tất cả các trận còn lại) diễn biến ở các bảng không thay đổi (trừ bảng H). Theo đó, 2 đội bảng H là Hàn Quốc, Turkmenistan sẽ có thêm lợi thế nếu một trong hai đội về nhì bảng do sẽ được cộng thêm 3 điểm từ các trận lượt về gặp Triều Tiên.

Nhưng trong trường hợp FIFA chọn phương án đầu tiên, tức là hủy bỏ kết quả thi đấu của Triều Tiên, kết quả đối đầu giữa các đội nhì bảng với đội cuối bảng cũng sẽ bị hủy bỏ. Nếu ĐTQG Việt Nam kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với vị trí thứ hai ở bảng G, chúng ta sẽ gặp thiệt thòi trong cuộc đua lọt vào nhóm “4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất”.

Bởi lẽ, ĐTQG Việt Nam đã thắng 3–1 trước đội cuối bảng Indonesia ở lượt đi và hoàn toàn đủ sức để có thêm một chiến thắng nữa trước đội bóng đến từ “Xứ vạn đảo” ở lượt về. Việc không được tính thành tích với Indonesia chắc chắn là một bất lợi cho chúng ta. Để có được cho mình quyền tự quyết, bắt buộc đội tuyển Việt Nam phải bằng mọi giá giành ngôi nhất bảng G chung cuộc.

ĐT Việt Nam gặp đôi chút bất lợi trong việc Triều Tiên xin rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022



Tuy nhiên, bất lợi cũng có thể xảy ra đối với đội nhì bảng F, nơi mà Tajikistan (10 điểm, chỉ còn đá 2 trận), Kyrgyzstan (7 điểm) và Myanmar (6 điểm) - đều còn đá 3 trận. Ở bảng này, Nhật Bản (15 điểm, mới đá 5 trận và được chọn tổ chức đấu tập trung) khó vuột ngôi đầu, còn Mông Cổ (3 điểm, chỉ còn đá 1 trận) gần như đứng cuối bảng.

Vì vậy, với việc đã thắng Mông Cổ ở hai lượt trận, Tajikistan sẽ bị trừ 6 điểm, Kyrgyzstan bị trừ 3 điểm nếu một trong hai đội về nhì bảng F và phải xét thành tích để tranh vé đi tiếp với các đội nhì ở bảng khác. Diễn biến này lại mở ra lợi thế cho tuyển Việt Nam nếu kết thúc vị trí nhì bảng G.

Tất nhiên, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết khi FIFA chưa công bố hình thức xử lý với các bảng của khu vực châu Á. Dù vậy, người hâm mộ ĐT Việt Nam đang rất mong chờ một phương án có lợi cho đoàn quân của thầy Park trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Về các trận đấu tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia 11/6 và UAE 15/6.

BXH bảng G tình đến thời điểm hiện tại



Tác giả: Tùng Dương

Nguồn tin: thoidai.com.vn