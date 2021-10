Triệu tập nghi can cắt ghép file ghi âm đại tá Đinh Văn Nơi

Tối 4-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Vĩnh Nguyên - trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy An Giang - cho biết sau khi xuất hiện file ghi âm cuộc nói chuyện được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - với "cựu bí thư" nói về "chủ tịch UBND tỉnh An Giang không cho rước, đón người dân về" gây xôn xao mạng xã hội, sáng cùng ngày, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã có cuộc họp khẩn.

Sau khi nghe đại tá Nơi trình bày và các thành viên Ban thường vụ thảo luận, có thể thấy đây là chuyện bịa đặt, file ghi âm đã bị cắt ghép nhằm vu khống, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.

Theo ông Nguyên, đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình phòng chống dịch bệnh của An Giang và cả nước đang diễn biến phức tạp, nhất là lượng người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... về An Giang hiện nay gần 30.000 người... để bịa đặt, hạ thấp vai trò của lãnh đạo tỉnh.

"Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang có mặt tại mọi mặt trận để giúp dân và phòng chống dịch. Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng túc trực lo cho dân ngày đêm và thậm chí trực tiếp đến chốt để đón người dân nên bọn xấu đã tìm mọi cách để hạ uy tín trong giai đoạn này", ông Nguyên nói.

Ông Nguyên khẳng định từ trước đến nay Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình không hề phát biểu chuyện không đón công dân. Ông Bình luôn đi đầu trong việc phòng chống dịch, đi đầu trong an dân, chăm lo xã hội lúc đại dịch và việc đón người dân tự về quê.

"Sáng 4-10, anh Nguyễn Thanh Bình đã kết luận tiếp tục đón người dân, không được để dân về quê mà khó khăn, phải đảm bảo an toàn, nghiêm ngặt trong phòng chống dịch tại các huyện, đảm bảo an toàn đi lại", ông Nguyên thông tin.

...

Ban nội chính Tỉnh ủy An Giang đã có báo cáo về trung ương để chỉ đạo làm rõ mục đích, ý đồ của nhóm người lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá nội bộ. Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã có chủ trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định, vì đây không còn là chuyện cá nhân nữa mà trở thành chuyện của tỉnh.

Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác định được nghi can có liên quan đến việc tổ chức ghi âm cắt ghép và tung lên mạng nhằm hạ uy tín lãnh đạo tỉnh. Hiện người này đã bị cơ quan điều tra triệu tập để xác minh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 4-10, mạng xã hội xôn xao đoạn ghi âm được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi với "cựu bí thư tỉnh" xoay quanh việc không đón công dân về tỉnh. Đoạn clip sau đó được nhiều người chia sẻ và bình luận xôn xao.

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định: "Đoạn ghi âm lan truyền trên mạng là cắt ghép, bịa đặt, vu khống nhằm chia rẽ sự đoàn kết nội bộ tỉnh. Anh Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh - không bao giờ gọi điện thoại chỉ đạo không đón dân".

Tác giả: B.ĐẤU - H.T.DŨNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ