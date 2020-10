Triệt phá sòng bạc trong rẫy khoai mì, bắt 41 đối tượng

Các con bạc bị lực lượng công an khống chế tại sòng bạc vào tối 4/10. Ảnh: Công an cung cấp.



Sáng 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá sòng bạc bằng hình thức xóc đĩa, tạm giữ 41 đối tượng để tiếp tục lập hồ sơ điều tra, xử lý. Trong số 41 đối tượng bị tạm giữ, có 2 đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc là vợ chồng Võ Văn Đức (SN 1954), Trần Thị Ánh (SN 1959, cùng ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để triệt phá sòng bạc nêu trên, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an huyện Long Thành đã phải mất khá nhiều thời gian để điều nghiên. Vì vợ chồng ông Đức dùng thủ đoạn khá tinh vi đối phó lực lượng chức năng để sòng bạc hoạt động, như: thường xuyên đổi địa điểm tổ chức đánh bạc, chọn khu vực đồi cao có vườn điều và rẫy khoai mì nằm giáp giữa Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dùng lều bạt di động để che chắn sới bạc, dùng bình ắc quy đấu nối với đèn khi tổ chức đánh bạc vào buổi tối. Ngoài địa điểm hiểm trở, các đối tượng còn thuê nhiều người hành nghề xe ôm cảnh giới tại các ngã ba, ngã tư đường vào khu vực đánh bạc, khi phát hiện công an thì gọi điện báo tin để sòng bạc giải tán.

Đến chiều tối 4/10, nhân lúc khi trời đổ mưa lớn, hơn 50 chiến sĩ của Phòng PC02 phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành đã phải bò trườn qua bùn đất trong rẫy mì ở xã Phước Bình để tiếp cận sới bạc, khống chế bắt gọn 41 đối tượng.

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, nhiều ôtô, xe máy của các đối tượng đánh bạc và các dụng cụ dùng để xóc đĩa. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

