Triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất 360%/năm

Nhóm nghi can cho vay với lãi suất 360%/năm vừa bị Công an Bình Phước bắt giữ - Ảnh: V.T.

Ngày 18-6, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) cho hay đang tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (thường gọi là tín dụng đen), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

7 nghi can bị tạm giữ gồm: Trần Văn Chuyển (33 tuổi, quê Ninh Bình), Liêu Văn Hùng (24 tuổi), Nguyễn Văn Tú (27 tuổi), Trương Văn Dưỡng (28 tuổi), Trương Quốc Tuấn (23 tuổi), Trần Văn Thức (27 tuổi), Trương Văn Cảo (29 tuổi, cùng trú TP Đồng Xoài).

Trước đó, đêm 13-6, lực lượng công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang Trương Văn Cảo đang nhận tiền góp của một "con nợ" tại khu vực tượng đài chiến thắng Đồng Xoài (khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài).

...

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện, thị xã, thành phố bắt khẩn cấp thêm 6 nghi can khác trong đường dây tín dụng đen trên.

Bước đầu, công an xác định địa bàn hoạt động của nhóm tín dụng đen trên lan rộng khắp nhiều địa phương. Với lãi suất 360%/năm, nhóm nghi can này đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, nhiều nạn nhân vướng vào "tín dụng đen" đã tán gia bại sản, không còn khả năng trả nợ. Thậm chí, có người đã trốn khỏi địa phương do bị nhóm nghi can trên đe dọa.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ