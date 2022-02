Triệt phá loạt đường dây đánh bạc nghìn tỷ năm 2021: Những "ông trùm" mê mẩn xe sang

TP.HCM: Đường dây đánh bạc online hơn 87 nghìn tỷ đồng

Ngày 2/12/2021, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, qua quá trình điều tra, ngày 5/11, phòng PA05 cùng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an nhiều quận huyện thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó, công an bắt giữ 59 đối tượng. Trong đó có 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: PLO)



Nhóm đối tượng bị bắt giữ có vai trò cầm đầu gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận). Ngoài ra công an bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Qua công tác nghiệp vụ, phòng PA05 Công an TP.HCM phát hiện nhóm đối tượng trên lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.

Phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON...), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM triệt phá.

Hà Nội: Đường dây đánh bạc của "ông trùm" mới học hết lớp 5

Ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây này là Phạm Công Anh (SN 1979, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn). Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985).

Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web: http://bxx. Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Để tham gia, các "con bạc" sẽ đăng ký tài khoản tại trang web để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại để nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

... Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc. (Ảnh: Thanh niên)



Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Theo đại diện Công an huyện Gia Lâm, "ông trùm" Phạm Công Anh là người rất giỏi về công nghệ thông tin. Mặc dù chỉ học hết lớp 5 nhưng Công Anh tự mày mò trên mạng, sau đó là lập trang web cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc.

"Ông trùm" Hà "Miên" cầm đầu đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng sa lưới

Ngày 3/11, cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà, còn gọi là Hà "Miên" (SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP.Hà Nội và các địa phương khác. Cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà và 16 người khác điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngày 12/11, cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Hà "Miên" thường khoe cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân. (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)



Trên trang cá nhân, Hà "Miên" thường xuyên đăng tải hình ảnh đồ hiệu, trang sức kim cương và xe tiền tỷ khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Không những thế, "ông trùm" và những trợ thủ đắc lực còn thường xuyên chụp ảnh ở những quán cà phê, tham gia các sự kiện lớn sang chảnh.

Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc cực "khủng" với 160 "đại lý"

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường Đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2021, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện cô gái được bạn trai tặng xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng. Được biết, người bạn trai tặng xe sang trong câu chuyện trên chính là Nguyễn Minh Thành - kẻ cầm đầu vụ án.

