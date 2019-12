Triệt phá "lô cốt" ma túy khủng, bắt giữ 15 đối tượng

Theo báo Bảo vệ pháp luật, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ tang vật là 200 gói heroin và 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Duy Hợp (SN 1970, trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn). Hợp là đối tượng nghiện, có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với lực lượng công an.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 15 đối tượng. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Tụ điểm ma túy nằm trong một con ngỏ nhỏ độc đạo, hàng ngày đón tiếp hơn 200 lượt con nghiện ra vào mua bán trái phép chất ma túy. Tụ điểm này nằm liên thông khép kín trong khuôn viên của 5 gia đình, gồm anh, chị, em và cháu ruột tạo thành “lô cốt” rất khó xâm nhập; các gian nhà lớn, nhỏ được kết nối thông nhau với khu nhà ở của các đối tượng. Đặc biệt, trong khu nhà này, các đối tượng cho lắp đặt hệ thống camera dày đặc, với nhiều lớp cửa sắt được gia cố chắc chắn, có khoảng 10 đối tượng nghiện được thuê, luân phiên nhau cảnh giới 24/24, từ đầu ngõ vào bên trong.

Súng tự chế của các đối tượng. Ảnh: CAND

Theo báo Công an Nhân dân, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đôc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn chủ trì phối hợp nhiều lực lượng triển khai phương án đột nhập theo 3 hướng là cửa chính và trên 2 mái nhà để “hốt” trọn các đối tượng cùng tất cả tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh mở rộng điều tra.

