Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu con dấu giả quy mô lớn

Qua quá trình theo dõi, khoảng 16 giờ chiều ngày 25/8 Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an Đồng Nai kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Trọng Dương sinh năm 1989, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trú tại khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa phát hiện tại đây Dương và Nguyễn Văn Đạt sinh năm 1998, quê huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đang có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp, con dấu giả. Cụ thể Dương đang làm giả cà vẹt xe máy trên máy tính để bán, còn Đạt đang thiết kế mẫu con dấu trên máy tình bàn.

Dụng cụ dập biển số giả.



Tiến hành khám xét tại căn nhà này, công an phát hiện tại phòng khách có một máy in, một máy tính bàn và 1 USB 32G. Tại phòng kế phòng khách, công an phát hiện và thu giữ 1 máy dập biển số xe, 1 mô tô điện ép thủy lực để ép biển số xe, 1 máy đổ keo một máy dập con dấu chìm, 2 cái dập đầu biển số xe, máy sơn biển số, nhiều biển số xe nhiều tỉnh thành khác nhau.

Bằng cấp giả thu giữ từ nhà các đối tượng.



Tiếp tục khám xét, công an phát hiện nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, tài liệu bằng cấp như máy in, máy ép platic, máy in phôi và các giấy tờ tài liệu giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng cấp các loại, cà vẹt xe, thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, chứng minh, phôi bằng giả, tem giả hàng trăm trăm con dấu giả… Ngoài ra công an khám xét và thu giữ một số tài liên liên quan khác tại nơi thường trú của Dương.

... Biển số giả chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.



Một cán bộ điều tra của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đây là đường dây làm giả tài liệu, con dấu, bằng cấp chứng chỉ, biển số xe có quy mô lớn bị triệt phá. Để triệt phá được đường dây này lực lượng trinh sát đã phải theo dõi bám sát các đối tượng qua thời gian dài.

Trong đó đối tượng Nguyễn Trọng Dương ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa về mua đất xây nhà tại phường Phước Tân từ tháng 5/2020 trong một hẻm nhỏ. Nhà mà các đối tượng ở để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ tài liệu con dấu, biển số xe giả được chúng xây tường bao xung quanh rất cao và luôn kín cổng cao tường. Chúng đi ra vào ngôi nhà này cũng không không thường xuyên và chỉ ra khi có việc cần hoặc giao “hàng giả” cho những người có nhu cầu.

Để làm được các giấy tờ tài liệu trên, bên cảnh các đối tượng khá thành thạo về công nghệ thông tin còn mua và sử dụng thành thạo các máy móc trang thiết bị hiện đại tinh vi để tạo ra nhưng “hàng giả” giống như thật để bán. Bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi này nhiều tháng nay và đã bán nhiều bằng cấp giấy tờ, biển số xe giả đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Đạt khai nhận mình là người được Dương thuê làm công an lương với mỗi tháng trả lương 14 triệu đồng.

Đến 23 giờ cùng ngày việc khám đã được lược lượng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an Đồng Nai hoàn tất. Qua đó thu giữ toàn bộ tang vật gồm máy móc trang thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ, tài liệu, bằng cấp, biển số xe giả và giấy tờ tài liệu liên quan. Ngoài ra lực lượng còn tạm giữ 4 ô tô các loại của các đối tượng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.



Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: cand.com.vn