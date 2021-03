Triệt phá điểm cá độ bóng đá cực lớn núp bóng quán cà phê

Ngày 4-3, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết lực lượng cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá lớn tại TP Huế.

Công an kiểm tra quá A Rôn

Trước đó, qua theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện quán cà phê A Rôn ở đường Duy Tân, phường An Cựu (TP Huế) không đơn thuần là chỗ để bán cà phê, nước giải khát mà có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá trái phép qua mạng Internet với quy mô lớn. Ngay lập tức Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm đánh bạc này.

Vào tối chủ nhật, 28-2, lực lượng công an bất ngờ đột kích quán cà phê A Rôn và bắt quả tang Đặng Huy Tiến (SN 1984), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1973), Trần Vang (SN 1953), Trần Hữu Bình (SN 1987) và Phan Cảnh Thuận (SN 1980, cùng trú tại TP Huế) có hành vi tổ chức và tham gia cá độ bóng đá.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Tiến là đối tượng cầm đầu, tổ chức cá cược bóng đá tại tụ điểm kể trên. Đối tượng này khai nhận lấy trang mạng cá cược bóng đá quốc tế có tên bongda88 của một người ngụ ở phường Thủy Dương thuộc thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế). Sau đó Tiến sử dụng máy vi tính có kết nối Internet để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác, trong đó có nhóm Hùng, Vang, Bình và Thuận...

Công an kiểm tra tại quán cà phê

Cơ quan công an xác định từ ngày 16-2 đến 28-2, Tiến đã tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền gần 440.000 USD (khoảng 10 tỉ đồng). Theo quy ước do đối tượng cầm đầu quy định, 1 USD được quy đổi có giá từ 20.000 -50.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh bạc trong 12 ngày ở "đại lý" này là hơn 18,2 tỉ đồng, trong đó riêng ngày 28-2 số tiền tổ chức cá cược gần 16.000 USD, tương ứng số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết các đối tượng tham gia cá cược bằng nhiều hình thức khác nhau như, trực tiếp đến tham gia đánh bạc tại quán, điện thoại đến máy của Tiến để đặt cược hoặc một số đối tượng đã lấy trang mạng về để trực tiếp đánh cược.

