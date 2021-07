Trên sóng livestream 15 nghìn người xem, Vũ Khắc Tiệp gây sốc vì "bàn tay hư" vỗ mạnh vòng 3 của Ngọc Trinh

Là những người nổi tiếng, nhất cử nhất động của sao Việt trên mạng xã hội đều được chú ý. Ấy thế mà không ít lần nghệ sĩ bị netizen soi "bàn tay hư" khi cố tình đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm của đồng nghiệp khác giới. Vũ Khắc Tiệp thân thiết với Ngọc Trinh gần 2 thập kỷ thì ai cũng biết rồi, nhưng chuyện "ông bầu" có cử chỉ quá đà với "Nữ hoàng nội y" vẫn gây tranh cãi dữ dội.

Gần đây nhất, trên sóng livestream đang có hơn 15 nghìn người xem, Vũ Khắc Tiệp đứng ngay góc máy chính diện và vô tư vỗ mạnh vào vòng 3 của Ngọc Trinh khiến dân tình bất ngờ. Bị kéo lôi đi và đụng chạm vào mông, người đẹp người Trà Vinh liền thốt lên: "Ui da, trời ơi đánh giữa livestream người ta luôn vậy, 15 nghìn người xem", còn Vũ Khắc Tiệp vẫn thản nhiên như đó là chuyện bình thường.

Clip: Trên sóng livestream 15 nghìn người đang xem, Vũ Khắc Tiệp gây sốc vì vỗ vòng 3 của Ngọc Trinh

Mặc dù Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh có mối quan hệ tri kỷ thân thiết, cả hai thoải mái ôm ấp tình tứ như người yêu nhưng hành động "bàn tay hư" của "ông bầu" khiến 1 bộ phận khán giả khó chịu. Thiết nghĩ, Vũ Khắc Tiệp nên tinh tế và kiểm soát các cử chỉ khi giao lưu với công chúng hơn nữa để tránh gây phản cảm.

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp nhiều lần bị soi ôm ấp quá đà vào vòng 3 hoặc eo của Ngọc Trinh. Mặc dù biết cả hai rất thân nhưng hành động của 2 người khác giới trước mặt khán giả như thế này cũng gây tranh cãi dữ dội

Không chỉ Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh cũng từng chỉnh nội y trước mặt "ông bầu" và ngay trên sóng livestream

