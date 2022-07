Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công an 3 tỉnh thành

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang.

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 1/7, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 1/7/2022, thay thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.



Bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an Hà Tĩnh được điều động và giữ chức vụ Cục trưởng Cục viễn thông và Cơ yếu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới.

Thứ trưởng yêu cầu Thượng tá Nguyễn Hồng Phong trên cương vị công tác mới cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và tập thể cán bộ chiến sĩ đoàn kết một lòng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy giao phó.

Bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Ngày 1/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Theo đó, các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố, gồm: Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí tân Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ; nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ chung để cùng góp sức xây dựng tập thể lãnh đạo Công an thành phố đoàn kết, thống nhất, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ