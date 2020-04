Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho người cứu nữ sinh tự tử

Sáng 29-4, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trực tiếp trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Trần Văn Trung (33 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và hai em Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi), Nguyễn Văn Dương (24 tuổi, cùng trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Trần Văn Trung và hai em Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dương.

Trước đó, sáng 17- 4, một nữ sinh THPT nghĩ quẩn đã ra đứng lên lan can cầu Họ (thị trấn Cẩm Xuyên) gieo mình xuống sông. Lúc này, anh Trung (Phó Trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Hưng) chạy xe máy qua cầu Họ đã phát hiện sự việc. Anh Trung liền tấp xe vào thành cầu, lao xuống sông tìm kiếm cứu nữ sinh. Theo anh Trung, do nữ sinh này muốn quyên sinh nên bất hợp tác, giãy giụa quyết liệt. Với sự trợ giúp của em trai anh Trung, gần 30 phút sau hai anh em anh Trung đã đưa được nữ sinh lên bờ an toàn. Lúc vật lộn trên sông cứu nạn nhân và dưới sông có nhiều đá, cây sắc, nhọn nên anh Trung bị thương ở bụng và bàn chân.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 17- 4, hai anh em ngư dân Tuấn và Dương đang trên chiếc thuyền câu mực cách bờ biển Cửa Sót (huyện Lộc Hà) chừng một hải lý thì phát hiện có chiếc tàu giã cào đâm vào thuyền câu mực của ngư dân khác. Hai anh em nghe tiếng kêu cứu, nhưng do trời tối nên tìm cứu các ngư dân bị đâm chìu thuyền đã gặp khó khăn. Sau đó, hai anh em dùng đèn chiếu trên mặt nước biển, quần thảo, tìm, cứu. Ba ngư dân là ông Nguyễn Văn Châu, anh Nguyễn Văn Thường, anh Nguyễn Văn Anh (đều trú xã Thạch Kim) được hai anh em Tuấn và Dương tìm cứu vớt lên thuyền và đưa vào đất liền, trình báo vụ đâm chìm thuyền.

