Tranh cãi đề xuất “tịch thu phương tiện người mua dâm”

Đề xuất hình phạt bổ sung “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” đối với hành vi mua dâm đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ khái niệm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm

Cần quy định rõ, tránh rắc rối

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định để thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự thảo quy định tăng mức phạt lên nhiều lần cho các vi phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, ngoài ra còn có thêm nhiều hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Và một trong những nội dung gây nhiều tranh cãi hình thức xử phạt bổ sung: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” đối với hành vi mua dâm.

“Cần làm rõ khái niệm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm là gì? Khi một người bị phát hiện, xử lý vì hành vi mua dâm tại một địa điểm, có thể họ đang mang theo nhiều vật dụng như xe máy, ví tiền, điện thoại, thậm chí là... nhẫn cưới. Vậy, nếu tịch thu toàn bộ những vật dụng mà họ mang theo thì có thỏa đáng? Làm rõ điều này, sẽ tránh được những rắc rối pháp lý hoặc sự lạm quyền trong quá trình xử lý hành vi mua bán dâm.

Ông Trần Ngọc Túy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH)”

Theo một thành viên Ban soạn thảo, đề xuất “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” đối với hành vi mua dâm nhằm tăng tính răn đe đối với hành vi mua dâm.

Bởi, thực tế đã có những vụ mua bán dâm lên đến 25.000 USD, thì việc bị xử phạt mức cao nhất là 5 triệu đồng với người mua dâm chưa đủ răn đe.

Có những người mua dâm sẵn sàng nộp phạt tiền, miễn là có thể giấu giếm được hành vi.

Nhưng nếu bị tịch thu điện thoại, ví tiền hoặc phương tiện giao thông thì sự việc sẽ bại lộ, trước khi muốn mua dâm họ phải suy nghĩ đến hậu quả.

Tuy nhiên, quy định chưa rõ ràng khiến nhiều người thắc mắc. Anh V.V.Q. ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội nêu vấn đề: “Sau 1 vụ cướp, cơ quan chức năng thu giữ tang vật, phương tiện gây án là con dao, chiếc xe máy. Vậy trong vụ việc mua dâm, tang vật, phương tiện gây án là gì?”.

Luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng, tang vật, phương tiện mua dâm có thể hiểu là tiền, điện thoại, xe, thậm chí... bao cao su. Vậy, tịch thu phương tiện, tang vật nào, có giá trị bao nhiêu tiền là hợp lý, Bộ Công an cần có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn.

Phạt tiền là đủ

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự, đề xuất này cần phải nghiên cứu kĩ, việc xử phạt, tịch thu phương tiện của người mua dâm không được trái với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

“Nếu tịch thu xe máy của người mua dâm, mà chiếc xe đó lại là của người khác thì sao? Việc tịch thu phương tiện còn liên quan đến quyền sở hữu, quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu.

Vì vậy, theo tôi nên tăng hình phạt xử lý hành chính, bỏ quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm để tránh những rắc rối pháp lý”, ông Hậu nói.

Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích, quy định như trên rất dễ xảy ra tranh cãi.

Ngay cả trường hợp tịch thu phương tiện phục vụ cho hành vi vi phạm hành chính là ô tô, xe máy, thì đối với những người có quan hệ hôn nhân, mặc nhiên được xác định là tài sản chung vợ chồng.

Việc tịch thu tài sản chung vợ chồng khi chỉ một người có hành vi vi phạm hành chính là chưa đảm bảo quyền lợi về mặt dân sự của đồng sở hữu, sẽ dễ phát sinh những tranh chấp, khiếu kiện.

“Hoặc việc thu tiền trong ví của người vi phạm cũng là chuyện có thể gây tranh cãi bởi số tiền sẽ khác nhau và việc chứng minh tiền nào sử dụng vào mục đích mua dâm, tiền nào là mục đích khác”, luật sư Cường nói và cho rằng, việc quy định mức tiền phạt cụ thể sẽ dễ áp dụng hơn là quy định về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Tác giả: Việt Hòa - Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao Thông