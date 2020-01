Trang trại lợn rừng sạch ở Nghệ An: Địa chỉ đỏ tin cậy cho mọi gia đình đón Tết

Chỉ còn chục ngày nữa là đến tết, hầu như các chị em ai cũng sẵn sàng "vung mạnh tay" để mua sắm những thức ăn ngon nhất, sạch nhất dùng cho cả gia đình và bày biện thêm cho mâm cơm tất niên phong phú, đủ vị. Với suy nghĩ đó, vào những ngày này, nhiều bà nội trợ đang săn tìm thịt lợn rừng - thứ thực phẩm được cho vừa thơm ngon, vừa mang lại nhiều may mắn nếu ăn vào ngày đầu năm mới.

Đàn lợn đông đúc trong khu trang trại rộng cả ha của gia đình anh Phương

Để có những bữa cơm tất niên, nhiều cơ quan, doanh nghiệp hay đại gia đình đều chi mạnh tay để mua nguyên một con lợn rừng về làm thịt để tổ chức tất niên hay chia nhau thịt về ăn dần. “Mua nguyên con vừa đảm bảo mình thấy được con lợn sờ sờ đó, làm thịt ra lại tươi ngon không sợ mua phải hàng trộn lẫn hay thịt ôi để qua ngày như ngoài chợ”, chị Nguyễn Thanh Huyền vừa đặt cho gia đình mình một con lợn rừng 20 kg cho biết.

Từ đầu tháng chạp, những chú lợn rừng đã được chuyển đến cho các gia đình đặt mua

Không có đủ điều kiện như gia đình chị Huyền đặt mua cả con lợn rừng hay lên tận trang trại để tìm mua, nhiều chị em tìm đến những điểm bán thịt lợn rừng, các hàng quán đặc sản dân tộc tại địa phương để đặt mua. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn mang tâm lý sợ mua phải hàng kém chất lượng, không đảm bảo sạch…

Để các gia đình mua lẻ thịt về ăn tết, trang trại lợn rừng Nghệ An của anh Lê Văn Phương trú xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã mở thêm dịch vụ cung cấp thịt lợn theo cân cho mọi nhà. Lợn rừng ở trang trại của anh Phương nổi tiếng khắp nơi bởi quy trình nuôi bán hoang dã, sử dụng các thức ăn hoàn toàn từ tự nhiên như Ngô, sắn, cỏ, chuối…nên thành phẩm thịt đảm bảo ngon, sạch và an toàn.

Anh Phương cho biết: “Mình làm trang trại lâu năm nên có liên kết với một đội ngũ “hàng seo” chuyên mổ lợn nên gia đình nào có nhu cầu đặt thịt thì chỉ cần gọi điện đặt. Sau khi gom đơn, mình sẽ cho đội ngũ hàng seo mổ lợn, đóng gói và chuyển hàng đến nhà cho người đặt. Hàng chuyển đi được bọc kỹ, đóng thùng xốp nên đảm bảo sạch, tươi ngon nhất có thể”.

Không chỉ bán nguyên con, anh Phương còn liên kết với đội ngũ hàng seo để bán thịt lẻ theo cân cho khách hàng

Trang trại lợn rừng Nghệ An cung cấp thịt lẻ theo cân hoặc làm thịt nguyên con cho các cơ quan, công sở hoặc gia đình ở TP. Vinh và các huyện trong tỉnh Nghệ An cùng vùng phụ cận như Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Đặc biệt hơn là mọi đơn đặt lẻ sẽ không bị mất phí gửi.

Chị Thúy Hằng vừa đặt xong 5kg thịt lợn rừng từ trang trại của anh Phương chia sẻ: “Các Tết trước, mình muốn mua thịt lợn rừng ăn thì phải đặt trước cả tháng trời nhưng khi nhận thịt về thì nhiều mỡ, da mỏng, không được ngon lắm trong khi giá lại cao. Năm nay, thấy bạn bè rủ nhau đặt từ trang trại anh Phương nên tôi cũng đặt mấy cân để cả nhà ăn dần trong ngày tết”.

Những miếng thịt lợn tươi ngon sẽ được bảo quản và vận chuyển đến tận tay các bà nội trợ để các món tết thêm ngon, thêm tròn vị

Người xưa quan niệm ăn thịt lợn rừng có thể mang lại may mắn vì dấu chân lông của con lợn rừng có đến 3 chấu, biểu tượng cho Phúc - Lộc - Thọ, trong khi lợn nhà nuôi thì không có dấu hiệu như vậy. “Khi mua thịt, nếu là lợn rừng thật thì da sẽ dày, thịt đỏ, lông có 3 chấu nhưng hiện nay, nhiều người hám lợi còn dùng cả máy bắn lông giả để lừa khách hàng nên mọi người phải cẩn thận để ý mới thấy”, anh Phương chỉ cách phân biệt thịt lợn rừng thật, giả.

Tết đang đến gần, bạn hãy làm một nhà nội trợ thông thái khi biết chọn nguồn mua thực phẩm sạch, tốt cho gia đình mình đi nhé.

Trang trại lợn rừng sạch Nghệ An Địa chỉ: Xóm 1, Tiến Thành, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Giá bán: 160k/kg – 200k/kg Trang trại nhận chuyển lợn tận nhà. Nếu một vài gia đình chung nhau cùng mua một con lợn thì trang trại sẽ hỗ trợ làm thịt. Các bà nội trợ có nhu cầu mua thịt lẻ theo kg vui lòng liên hệ theo số điện thoại để được tư vấn. Hotline: 0969.430.999 - 0988.173.678

Tác giả: Lâm Tùng

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn