Trạm xăng thuê người mẫu mặc bikini khoe ngực khủng để 'tài xế bớt nhàm chán' gây tranh cãi gay gắt

Theo những hình ảnh được tờ The Paper ghi lại, trạm xăng này nằm trên đường cao tốc Leqiao ở Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Những ngày này, nhiệt độ ở đây thường trên 30 độ C. Trạm xăng đã có chiến dịch giảm giá xăng và táo bạo hơn, chủ của trạm xăng đã thuê một số người mẫu mặc bikini khoe thân hình nóng bỏng để hút thêm khách.

Những cô gái mặc bikini được thuê để "tài xế bớt nhàm chán" khi chờ bơm xăng.



Trong đoạn video, có thể thấy một số người mẫu mặc bikini màu đen, trang điểm đậm đứng hướng dẫn khách vào bơm xăng. Thậm chí, các người mẫu này còn sẵn sàng ra đứng trước đầu xe kèm theo đó là những động tác khoe thân hớ hênh.

Hình thức quảng cáo phản cảm bị "ném đá" dữ dội trên mạng xã hội.

...



Nhân viên trạm xăng cho biết, thời tiết nắng nóng, nên các người mẫu mặc bikini xuất hiện để giúp cho các tài xế “bớt nhàm chán” khi phải xếp hàng chờ bơm xăng. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Phần lớn dân mạng bức xúc với chiêu trò quảng cáo phản cảm này. “Không thể chấp nhận nổi khi coi cơ thể người phụ nữ như một trò tiêu khiển để bớt nhàm chán”. “Thật thô tục. Tại sao người ta lại nghĩ rằng nhìn một người phụ nữ ăn mặc như vậy có thể giải tỏa sự nhàm chán”…

Đây không phải lần đầu tiên trạm xăng ở Trung Quốc có chiêu trò quảng cáo phản cảm như vậy. Còn nhớ hồi giữa năm 2020, một trạm xăng trên đường cao tốc thuộc thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây cũng thuê 3 cô gái mặc bikini khoe ngực khủng để tiếp thị, cách làm này khiến trạm xăng nhận vô số lời chỉ trích và phẫn nộ từ dân mạng.

Một trạm xăng ở Quý Cảng từng bị phạt nặng vì hình thức tiếp thị phản cảm.



Không lâu sau đó, sự việc này bị chính quyền địa phương để ý và quyết định vào cuộc. Văn phòng thương mại Quý Cảng đã buộc trạm xăng này phải hủy bỏ hoạt động tiếp thị bằng bikini, phạt nặng đồng thời đình chỉ hoạt động một thời gian.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn