"Trai làng giành vợ", nam thanh niên ra tay sát hại tình địch

Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phàng A Nổ (tên gọi khác là Nủ, SN 1989), trú tại bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) về tội “Giết người, cướp của” theo Điều 123 và 168 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/9, người dân tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn đi ngang qua bìa rừng thì bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 25 đến 30 tuổi nằm ở nương trồng Dong. Tại hiện trường, trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần màu đen, nằm úp mặt xuống đất, trên đầu có nhiều vết thương.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đến ngày 13/9, Công an tỉnh Sơn La, đã xác định và bắt giữ đối tượng Phàng A Nổ khi y đang lẩn trốn tại khu vực bờ sông Đà.

Tại cơ quan điều tra, Phàng A Nổ khai nhận, chiều 9/9 gã đã cùng anh Đ. T. S. (SN 1989), trú tại bản Suối Bương, xã Kim Bon, huyện Phù Yên ( tỉnh Sơn La) lên lán nương thuộc tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) nấu cơm tối và nghỉ ngơi.

Đến rạng sáng 10/9, S. và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một thiếu nữ tên Giàng Thị S (SN 2004), trú tại bản Ón, xã Tam Trung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Do bức xúc, Nổ dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu làm Đặng Thái S. khiến anh này tử vong tại chỗ, sau đó bỏ trốn.

Vị việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

