TP Vinh chính thức dừng Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 3/7

Ngày 2/7, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định về việc dừng thực hiện Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 chuyển sang trạng thái mới là Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại TP. Vinh, cộng thêm các biện pháp khác.

Theo đó, tại cuộc họp BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc sở Y tế Nghệ An cho biết, tính đến 11h ngày 2/7, tỉnh Nghệ An ghi nhận 111 ca dương tính với Covid-19 tại 11 huyện, thành, thị. Trong đó, TP. Vinh ghi nhận nhiều nhất với 72 ca bệnh. Trong thời gian qua, số ca bệnh tăng nhưng chủ yếu trong khu cách ly, đặc biệt 3 ngày qua không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng.

Giám đốc sở Y tế Nghệ An cũng đề xuất, qua diễn biến dịch của những ngày gần đây thì có thể dừng áp dụng Chỉ thị 16 tại TP. Vinh từ 0h ngày 3/7 và chuyển sang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Nếu dừng áp dụng Chỉ thị 15 thì công tác phòng, chống dịch phải theo phương châm: khoanh vùng lớn, phong tỏa, cách ly theo diện hẹp với nguyên tắc không bỏ sót.

TP Vinh, Nghệ An ghi nhận 72 ca nhiễm COVID-19

...

Sau khi nghe báo cáo, phân tích, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho phép nới lỏng từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 đối với địa bàn TP. Vinh, theo quan điểm siết chặt ngay nhưng nới lỏng từ từ. Thời gian áp dụng là từ 0h ngày 3/7.

TP Vinh đã thực hiện Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 tròn 14 ngày (từ ngày 19/6-2/7). Việc thực hiện cách ly xã hội giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm soát dịch bệnh, tránh việc lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 14 ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã ngày đêm truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để khống chế các ổ dịch.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay, đã phát hiện 111 ca dương tính với COVID-19, trong đó: TP Vinh: 72 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 5 ca, Nam Đàn: 4 ca, Đô Lương: 1 ca, TX Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 4 ca, Quỳnh Lưu: 4 ca. Ngoài ra phát hiện 2 bệnh nhân tái dương tính sau điều trị tại huyện Nghĩa Đàn và Quế Phong.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ANTT/NĐT