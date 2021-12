Toyota Vios 2022 vừa ra mắt giá hơn 300 triệu đồng có gì đặc biệt?

Thông tin trên Doanh nghiệp Việt Nam, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu sedan Toyota YARiS L 2022 (còn gọi là Toyota Vios ở Việt Nam) tại thị trường Trung Quốc.

Theo đó, Toyota Vios 2022 ra mắt tại Trung Quốc có 2 phiên bản Leading Plus và Deluxe Plus với giá bán quy đổi từ 307 triệu đồng. Được biết, Toyota Vios 2022 là sản phẩm liên doanh giữa Tập đoàn GAC và Công ty ô tô Toyota, có 2 phiên bản là Leading Plus và Deluxe Plus với giá bán dao động từ 87.800 - 93.800 Nhân dân tệ (khoảng 307 - 328 triệu đồng).

So với Toyota Vios tại Việt Nam, Toyota YARiS L 2022 tại Trung Quốc có nhiều khác biệt. Về ngoại hình, phần đầu xe của Toyota Vios 2022 ở Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ thiết kế KEN-LOOK với lưới tản nhiệt nhỏ, hẹp hơn và được tích hợp với logo của hãng ở vị trí trung tâm.

Thông tin trên báo Giao thông cho hay, cản trước của Vios 2022 thị trường Trung Quốc còn được bổ sung thêm hai hốc gió hình tròn nằm ở hai góc. Bên hông xe có những đường dập gân mạnh mẽ kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, mâm xe hợp kim 5 chấu kép sơn 2 tông màu thể thao.

Phía đuôi xe, cụm đèn hậu dạng hình chữ C nối với nhau bằng dải crôm nổi bật ở giữa. Toyota Vios 2022 có chiều dài 440 mm, rộng 1.700 mm, cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với tại thị trường Việt Nam, Vios 2022 ở Trung Quốc dài hơn 5 mm, hẹp hơn 30 mm và cao hơn 15 mm trong khi chiều dài cơ sở như nhau.

Bên trong khoang cabin không được trang bị màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, các thiết kế vô lăng, bảng đồng hồ, mặt táp-lô, màn hình, cửa gió điều hòa và mặt cửa cũng có khác biệt. Ngoài ra, Toyota Vios 2022 ở Trung Quốc được bổ sung thêm bảng đồng hồ và vô lăng tích hợp phím chức năng. Các tiện ích khác trên xe bao gồm: nút bấm khởi động xe, hệ thống kiểm soát hành trình và mở cửa không cần chìa khóa.

Về truyền động, Toyota Vios 2022 ở Trung Quốc trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 139 Nm, đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT. So với Vios ở Việt Nam, động cơ này mạnh hơn 6 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Vios 2022 là 4,9 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, Toyota Vios 2022 có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử và chống bó cứng phanh ABS. Toyota còn cung cấp cho khách hàng tại Trung Quốc thêm 2 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm màu xanh dương và đen khói mới.

