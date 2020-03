Tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng, 2 thanh niên đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay (28/3) trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thuộc phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương làm 2 người tử vong. Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 48D1-318.67 do Hoàng Văn Đ (26 tuổi) chở theo Lăng Văn Th (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông) lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TP Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong & Zing

Tới địa phận phường An Phú, TP Thuận An, xe máy tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng trên đường. Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an sau đó đã khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể 2 thanh niên về nhà xác phục vụ điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn