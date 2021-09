Tổng thống Macron bình tĩnh sau khi bị ném trứng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ tư từ phải sang) tham dự triển lãm thương mại tại thành phố Lyon, Pháp ngày 27-9 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, một người đàn ông đã ném quả trứng vào vai của ông Macron và bật ra nhưng không vỡ trong lúc ông Macron đang tham quan Triển lãm thương mại về dịch vụ ăn uống, khách sạn và thực phẩm quốc tế (SIRHA).

Thủ phạm nhanh chóng bị khống chế và áp giải ra khỏi nơi triển lãm. "Nếu ông ta có gì muốn nói với tôi, hãy để ông ta nói. Tôi sẽ gặp ông ta sau", tổng thống Pháp nói.

Sự việc gây ra một chút lộn xộn trong bối cảnh Tổng thống Macron đang được những người tham dự triển lãm chào đón, đặc biệt là sau khi ông tuyên bố tiền boa cho nhà hàng được trả qua thẻ tín dụng sẽ không bị đánh thuế nữa.

Đài CNN dẫn lời người phát ngôn của Điện Elysee - người đã đi cùng ông Macron vào thời điểm đó - cho biết vụ việc đã bị thổi phồng lên.

"Tổng thống đã tham quan khoảng hai tiếng, ông được chào đón nồng nhiệt và mọi chuyện đều ổn. Không có gì để nói về sự việc đó bởi vì nó không làm gián đoạn chuyến tham quan của ông ấy", người phát ngôn nói.

"Tôi đã đứng kế bên tổng thống, tôi có thể nói là chẳng có chuyện gì", người phát ngôn cho biết thêm.

Bị ném trứng từ những người biểu tình là tai nạn phổ biến đối với các chính trị gia Pháp. Ông Macron cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

...

Năm 2017, khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Macron từng bị ném trứng vào đầu khi tham gia triển lãm nông nghiệp quốc gia ở thủ đô Paris.

Gần đây hơn, tháng 6 vừa qua, một người đàn ông đã tát vào mặt ông Macron khi tổng thống đang bắt tay và chào hỏi người dân ở ngoại ô thành phố Valence, đông nam nước Pháp.

Trong vụ việc hồi tháng 6, thủ phạm đã bị tuyên 18 tháng tù, trong đó 14 tháng tù treo.

Cho tới nay, ông Macron vẫn chưa chính thức tuyên bố ứng cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 4-2022.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị ném trứng vào vai khi tham dự triển lãm ở thành phố Lyon, Pháp ngày 27-9 - Nguồn: YOUTUBE/ THE TELEGRAPH

Tác giả: ANH THƯ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ