Tông thẳng vào đầu xe tải, nam thanh niên mài người xuống đường

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và một chiếc xe tải khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường. Do không làm chủ được tay lái nên đã tông thẳng vào đầu chiếc xe tải đang xi nhan vào cua.

...

Sau cú tông mạnh, nam thanh niên văng xuống đường rồi trượt dài hàng chục mét. Ngay sau khi được đăng tải, clip ngay lập tức nhận được sự chú ý cũng như nhiều ý kiến bình luận từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, hầu hết mọi ý kiến đều cho rằng cả 2 đã sai trong trường hợp này.

"Xe máy thì chạy nhanh, không làm chủ được tốc độ. Thấy xe tải xi nhan vẫn cố lách qua. Xe tải thì chưa chuyển làn đã quay đầu", "Xe máy chạy nhanh thiếu quan sát. Xe tải thì đáng lẽ ra nên chuyển làn sát vào trong rồi mới được rẽ"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn