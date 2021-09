Tông đuôi xe đầu kéo, phụ xe tải tử vong mắc kẹt trong cabin

Hiện trường vụ tai nạn.



Nạn nhân là anh T.Q.Q (SN 1990, quê tỉnh Quảng Bình).

Thông tin ban đầu, khoảng 4h50 ngày 23/9, ô tô tải BKS 73C-061.78 lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc – Nam. Khi xe đến Km 746+900 QL1 thuộc địa bàn xã Gio Châu (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thì bất ngờ đâm vào phía sau bên trái xe ô tô đầu kéo BKS 29H- 745.07, kéo rơ moóc BKS 29R-058.76.

...

Vụ tai nạn khiến đầu ô tô tải bị hư hỏng nặng, người ngồi trên ca bin bên phụ ô tô tải này là Q tử vong, mắc kẹt trong ca bin.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Gio Linh thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: T.Quyên (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo PLVN