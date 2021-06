Tối 29/6, Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Cụ thể, N. T. H, nữ, sinh năm 1995. Nghề nghiệp: bán hoa quả tại nhà. Địa chỉ: 54 Cù Chính Lan, khối 7, phường Trung Đô, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của T. A. Q. đã được công bố. Ngày 27/6, bệnh nhân được cách ly tại khách sạn Quyết Thành và lấy mẫu gửi CDC, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

N. X. C, nam, sinh năm 1954. Hưu trí. Địa chỉ: Số 50 đường Kim Đồng, P.Hưng Bình, TP Vinh. Là chồng của BN N. T. T. đã được công bố. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung khách sạn Hữu Nghị ngày 21/6 và được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 28/6 xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

N. T. A, nữ, sinh năm 2018. Địa chỉ: Số 50 đường Kim Đồng, P.Hưng Bình, TP Vinh. T.A. là con bệnh nhân T. T. D. đã được công bố. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Sản Nhi ngày 21/6 và được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 28/6 xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

N. T. B. T, nữ, sinh năm 2020. Địa chỉ: Số 50 đường Kim Đồng, P.Hưng Bình, TP Vinh. B. T. cũng là cháu của BN N. T. T. và là con BN T. T. D. đã được công bố. BN đã được cách ly tập trung Bệnh viện Sản Nhi ngày 21/6 và được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 28/6 xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 29/6, Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2.



N. Đ. H, nam, sinh năm 1980. Nghề nghiệp: Công chức. Địa chỉ: Chung cư Kim Thi, Quán Bàu, TP Vinh. BN là F1 của N. N. K/ đã được công bố. BN đã được lấy mẫu lần 1 ngày 17/6 có kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 28/6 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

H. V. H, nữ, sinh năm 1989. Nghề nghiệp: nhân viên ngân hàng. Địa chỉ: Số 3 đường Mai Hắc Đế, chung cư Phú Mỹ Trung, phường Quán Bàu, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của H. T. T. H. đã được công bố. Ngày 18/6 bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. Đến ngày 28/6, được xét nghiệm RT-PCR lần 2 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đ. T. L., nữ, sinh năm 1950. Hưu trí. Địa chỉ: Khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh. BN từ Quận Gò Vấp, TP HCM về ngày 29/5, được cách ly tại Trung tâm Y tế phường Đông Vĩnh, ngày 31/5 và lấy mẫu 3 lần theo quy định đều cho kết quả âm tính. Ngày 18/6 BN hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày và về cách ly tại nhà. Đến ngày 28/6 BN được lấy mẫu lần 4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

N. H. N., nam, sinh năm 1960. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: 408 đường Đặng Thai Mai, khối Vinh Xuân, phường Hưng Đông, TP Vinh. BN là F1 của B. T. S. đã được công bố trước đó. Ngày 27/6 BN được cách ly tại Trường mầm non Hưng Đông. Ngày 28/6 BN được lấy mẫu RT-PCR cho kết quả dương tính với virrus SARS-CoV-2.

P. T. T, nữ, sinh năm 1988. Địa chỉ: xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân nằm điều trị tại khoa Sản Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, trong phòng có BN L. V. G. đã được công bố trước đó. Tối ngày 28/6 bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

C. V. S, nam, sinh năm 1963. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Xóm 10, Diễn Thịnh, Diễn Châu. BN là F1 của C. X. H. đã được công bố trước đó. Ngày 17/6/2021 BN đã được cách ly tập trung tại trường Mầm Non xã Diễn Thịnh và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Tối ngày 28/6 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến tối 29/6, Nghệ An đã ghi nhận 93 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

