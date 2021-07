Tối 17/7: Thêm 1.612 ca mắc COVID-19, tổng số mắc trong ngày nâng lên 3.718 ca

Tình hình xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng:

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.443.979 xét nghiệm cho 11.754.037 lượt người.

- Số ca đang điều trị âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 267

+ Lần 2: 116

+ Lần 3: 118

- 292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/7.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.312 ca.

- Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.233.896 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó:

+ Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.935.719 người.

+ Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 298.177 người.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Số ca mắc COVID- 19 trên thế giới - Cả thế giới có 190.416.752 ca mắc, trong đó 173.581.103 khỏi bệnh; 4.094.321 ca tử vong và 12.741.328 đang điều trị (79.460 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 145.890 ca, tử vong tăng 2.832 ca. - Châu Âu tăng 28.111 ca; Bắc Mỹ tăng 12.461 ca; Nam Mỹ tăng 1.239 ca; châu Á tăng 103.332 ca; châu Phi tăng 608 ca; châu Đại Dương tăng 138 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 81.614 ca, trong đó: Indonesia tăng 51.952 ca, Malaysia tăng 12.528 ca, Thái Lan tăng 10.082 ca, Philippines tăng 6.040 ca, Campuchia tăng 836 ca, Singapore tăng 68 ca, Lào tăng 108 ca.

Tính từ 6h đến 19h ngày 17/7 có 1.612 ca mắc mới (BN46293-47904):

+ 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (8 ), Hà Nội (2), Kiên Giang (1), An Giang (1).

+ 1.600 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.017), Đồng Tháp (139), Long An (134), Khánh Hòa (78), Đồng Nai (64), Đà Nẵng (33), Phú Yên (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (23), Trà Vinh (15), Hưng Yên (13), Hà Nội (13), Gia Lai (5), Bình Thuận (5), An Giang (5), Hà Nam (5), Đắk Nông (4), Hải Phòng (3), Bình Phước (3), Quảng Ngãi (3), Bắc Ninh (2), Cần Thơ (2), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Thuận (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 1.279 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- Trong ngày 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 ca mắc mới:

+ 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (8 ), An Giang (2), Hà Nội (2), Kiên Giang (1).

+ 3.705 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2786), Đồng Tháp (180), Long An (134), Bình Dương (124), Đồng Nai (107), Khánh Hoà (100), Vĩnh Long (42), Bến Tre (34), Đà Nẵng (33), Phú Yên (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (23), Hà Nội (15), Trà Vinh (15), Hưng Yên (13), Bình Phước (10), An Giang (8 ), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (6), Gia Lai (6), Đắc Nông (5), Bình Thuận (5), Hà Nam (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (3), Quảng Ngãi (3), Bình Định (2), Lâm Đồng (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Thuận (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 2.959 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 19h ngày 17/7:

- Việt Nam có tổng cộng 45.884 ca ghi nhận trong nước và 2.020 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 44.314 ca, trong đó có 7.538 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

- Có 05 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau nhập cảnh:

- 1 CA (BN46340) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 54 tuổi, địa chỉ tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 15/7/2021, nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiên đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- 2 CA (BN46365-BN46366) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội. Ngày 17/6/2021 từ UAE nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung chuyển theo dõi sức khỏe tại nhà ở TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2

- 1 CA (BN46393) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 24/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- 8 CA (BN47897-BN47904) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 06/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu MANALAGI DASA và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 08/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca ghi nhận trong nước:

- 30 CA (BN46293-BN46299, BN46374-BN46376, BN46399-BN46406, BN46420-BN46424, BN46498-BN46500, BN46640-BN46643) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA (BN46300-BN46301, BN46341-BN46342) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 23 CA (BN46302-BN46324) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 16 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 5 ca liên quan đến ổ dịch chợ Bàu Lâm; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiên đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- 1 CA (BN46325) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nam, trẻ nhỏ, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN30533, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

- 13 CA (BN46326-BN46338) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

- 1 CA (BN46339) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nam, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- 5 CA (BN46343-BN46345, BN46437-BN46438) ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

- 13 CA (BN46346-BN46347, BN46367-BN46373, BN46386-BN46389) ghi nhận tại TP. Hà Nội: 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA (BN46348-BN46349) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

- 15 CA (BN46350-BN46364) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: 13 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

- 3 CA (BN46377-BN46379) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi về địa phương. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, TP. Hải Phòng.

- 5 CA (BN46380-BN46384) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận.

- 1 CA (BN46385) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận, nam, 60 tuổi, địa chỉ tại TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, trong khu phong tỏa liên quan đến BN38401. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận.

- 3 CA (BN46390-BN46392) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 5 CA (BN46394-BN46398) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 2 ca trong cách ly và khu phong toả; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước; 1 đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 3 CA (BN46407-BN46409) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 78 CA (BN46410-BN46419, BN46425-BN46436, BN46602-BN46626, BN46651-BN46681) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 27 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 51 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 33 CA (BN46522-BN46554) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 31 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 139 CA (BN46439-BN46497, BN46501-BN46521, BN46555-BN46601, BN46627-BN46638) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Lấp Vò, Bệnh viện dã chiến Sa Đéc và Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.

- 2 CA (BN46639, BN46649) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ, Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ.

- 5 CA (BN46644-BN46648) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, tỉnh Hà Nam.

- 1 CA (BN46650) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nam, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

- 64 CA (BN46682-BN46745) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 39 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 23 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 134 CA (BN46746-BN46879) ghi nhận tại tỉnh Long An: 44 ca là các trường hợp F1; 19 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 71 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1.017 CA (BN46880-BN47896) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 853 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 164 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

