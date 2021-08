Toàn cảnh F1 tại Nghệ An cố thủ trong nhà, dùng ván cửa tấn công, giật khẩu trang lực lượng chức năng

Mới đây, đoạn clip toàn cảnh người phụ nữ F1 tại Nghệ An trốn cách ly, chống đối người thi hành công vụ được chú ý trên mạng xã hội. Nguồn đoạn clip đăng tải trên Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho thấy trong đoạn clip dài gần 1 phút, người phụ nữ này đã làm mọi cách để cố thủ trong nhà.

Mặc cho đội ngũ y tế, công an xã đứng ở ngoài khuyên nhủ, vận động, thuyết phục, chị vẫn khóa trái cửa, không phản hồi. Lúc này các nhân viên mặc đồ bảo hộ đã phải bắc thang trèo và đi luồn vào cửa sau nhà.

Một người dùng xà beng phá cửa phòng của người phụ nữ. Khi đã mở được một nửa phần cửa phía trên, người phụ nữ vẫn không chịu ra mặt mà thậm chí còn đứng ở trong, xúc phạm, chửi bới lực lượng chức năng. Chị dùng ván gỗ tấn công, dùng tay cào và giật khẩu trang của các thành viên tổ công tác.

Cuối clip, nhân viên y tế buộc phải trèo cửa, vào tận phòng cưỡng chế. Anh lôi người phụ nữ ra ngoài và cuốn bao tải che chắn cho chị, đưa lên xe đi cách ly.

Được biết, trong ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với tội "Chống người thi hành công vụ". Chị tên H.T.H (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu).

Trước vào ngày 23/8, chị H. được xác định là F1 tiếp xúc với ca F0 nhưng người phụ nữ này không chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo quy định.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc