Tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc bốc cháy dữ dội

Tòa nhà Viễn thông Trung Quốc ở thành phố Trường Sa bốc cháy dữ dội (Ảnh: Weibo).

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hỏa hoạn đã bùng lên ở một tòa nhà chọc trời ở thành phố Trường Sa, Trung Quốc vào khoảng 15h48 giờ địa phương hôm nay 16/9. Trường Sa là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Theo Sở Cứu hỏa tỉnh Hồ Nam, ít nhất 36 xe chữa cháy cùng 280 lính cứu hỏa từ 17 đơn vị đã được điều động để dập lửa. Các hoạt động cứu hộ và kiểm kê thiệt hại vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Hiện trường vụ cháy tòa nhà ở Trung Quốc

Đây là tòa nhà cao 42 tầng của tập đoàn Viễn thông Trung Quốc (China Telecom), có chiều cao hơn 200m. Được xây dựng từ năm 2000, tòa nhà này từng là tòa nhà cao nhất thành phố Trường Sa trong hơn một thập niên.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy đã được dập tắt, song hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại.

"Khói bốc lên từ hiện trường, vài chục tầng đang bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa bắt đầu dập đám cháy và thực hiện công tác cứu hộ", đài truyền hình CCTV đưa tin.

CCTV đăng tải hình ảnh cho thấy ngọn lửa đỏ rực bao trùm tòa nhà, khói đen bốc lên dày đặc. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội dường như cho thấy mặt ngoài của tòa nhà bị cháy đen.

Lửa bốc lên nghi ngút nhìn từ bên ngoài (Ảnh: Twitter).



