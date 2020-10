Tòa nhà 33 tầng cháy suốt đêm ở Hàn Quốc, 88 người nhập viện

Theo Yonhap, đám cháy bùng phát vào 23h17 ngày 8/10 (giờ địa phương). Khu vực bề mặt của tòa nhà nhanh chóng bén lửa. Gió lớn khiến đám cháy lan rộng theo nhiều hướng, sang cả các tầng trên lẫn dưới nơi phát hỏa.

Tòa nhà 33 tầng tại thành phố Ulsan bốc cháy dữ dội vào đêm 8/10. Ảnh: Yonhap.

Tình hình cơ bản được kiểm soát khoảng 2 tiếng sau đó. Tuy nhiên, phải đến gần 5h ngày 9/10, lực lượng cứu hỏa mới khống chế hoàn toàn đám cháy. Lính cứu hỏa phải di chuyển đến từng căn hộ để kiểm tra và dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa cho biết sẽ cần thêm thời gian và kiểm tra thêm một số căn hộ để đảm bảo lửa đã được dập hết.

Theo Sở Cứu hỏa Ulsan, có 54 cư dân được giải cứu sau khi họ sơ tán đến các lầu thoát hiểm và sân thượng. Ít nhất 88 người được đưa đến bệnh viện điều trị, bao gồm cả cư dân tự thoát thân thành công và những trường hợp được giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, mọi trường hợp nhập viện đều chỉ bị thương nhẹ, như bỏng nhẹ và ngạt khói. Những cư dân còn lại của tòa nhà được chính quyền thành phố hỗ trợ qua đêm tại một khách sạn.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Chin Young dự kiến đến Ulsan trong ngày 9/10 để nhận báo cáo và đích thân thị sát hiện trường vụ cháy.

Theo New York Times, Hàn Quốc đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn trong các thập niên qua có liên quan đến sai phạm tiêu chuẩn an toàn.

Vào tháng 4, một vụ cháy nhà kho ở Icheon, phía đông nam Seoul, đã cướp đi sinh mạng của 38 công nhân. Năm 2018, Hàn Quốc cũng từng rúng động với vụ cháy viện dưỡng lão khiến 37 người tử vong.

Siết chặt quản lý và chấm dựt các vụ hỏa hoạn thương tâm đã trở thành một trong những cam kết của chính phủ Tổng thống Moon Jae In.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: zingnews.vn