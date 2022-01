Tịnh Thất Bồng Lai: Chân dung 3 'đệ tử' của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân vừa bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

4 đối tượng này gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng ngụ cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú (tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn).

Cả 3 đối tượng bị bắt tạm giam đều là "đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân. Trong đó, có cá nhân từng gây xôn xao khi tham gia các gameshow về âm nhạc, diễn hài...

Lê Thanh Hoàn Nguyên

Vào năm 2017, Hoàn Nguyên tham gia một cuộc thi về âm nhạc và gây ấn tượng nhờ những ca khúc nhạc Trịnh. Tại cuộc thi này, Hoàn Nguyên được các giám khảo đánh giá cao về giọng hát, do đó, người này nhanh chóng gây ấn tượng với các khán giả.

Bên cạnh đó, việc người này mặc áo nâu sòng lên sân khấu lại càng được chú ý nhiều hơn cả; tuy nhiên, điều này cũng đã gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều.

Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên

Trong 2 năm 2018 và 2019, Hoàn Nguyên đã cùng với "sư phụ" Lê Tùng Vân dẫn dắt 5 "chú tiểu" tham gia gameshow về diễn hài và giành giải Quán quân. Kể từ đây, sự nghiệp, hoạt động của Hoàn Nguyên lại càng nổi tiếng hơn trên các diễn đàn.

Ở năm 2018 và 2019 Khi 5 chú tiểu được nhiều người biết đến và ái mộ thì có có lập kênh YouTube để đăng những clip sinh hoạt của các vị chú tiểu này. Hiện tại kênh đã được hơn 2 triệu người theo dõi và ủng hộ.

Trên Facebook cá nhân của mình, Hoàn Nguyên thường xuyên khoe body rắn chắc, người này tự hào rằng đây là thành quả của việc tập gym trong thời gian qua.

Ngay sau khi những hình ảnh của những “thầy tu” được đăng tải, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc. Họ cho rằng hành động “đi ăn chơi khoe thân, khoe múi hành động không giống người tu tập chút nào”.

Lê Thanh Nhất Nguyên

Tương tự Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên từng được dân mạng biết đến nhiều qua các bài hát cover thu hút hàng triệu lượt xem. Những bài hát chủ yếu là theo dòng nhạc bolero trữ tình và Trịnh Công Sơn.

Năm 2017, Nhất Nguyên cùng với Hoàn Nguyên đã tham gia một chương trình về âm nhạc và được ban giám khảo đánh giá cao. Tuy nhiên, sau khi được đăng tải với thông tin hai sư thầy thi gameshow, nhiều dư luận đã phản ứng về việc này.

Trên trang cá nhân, Nhất Nguyên cũng thường xuyên chia sẻ những ca khúc do chính mình thể hiện, thu hút hàng ngàn lượt xem.

Cũng giống như Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên cũng chăm chỉ đăng tải khoe "body" lên trang cá nhân.

Lê Thanh Trùng Dương

So với Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên, Trùng Dương có khá ít thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo những gì Trùng Dương chia sẻ trên trang cá nhân, Trùng Dương hay đăng tải hình ảnh liên quan đến quá trình "tập thể hình" của mình.

Ngoài ra, Trùng Dương cũng thường xuyên góp mặt trong các buổi livestream hát hò được thực hiện tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cùng với các "đệ tử" khác của ông Lê Tùng Vân, Trùng Dương đảm nhận chăm sóc, nuôi dạy các "chú tiểu" tại Tịnh thất.

