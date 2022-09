Tỉnh lộ, huyện lộ nối Nghệ An - Hà Tĩnh oằn mình "cõng" xe tải trọng

Your browser does not support the video tag.

Video: Tỉnh lộ 542C đoạn qua huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xuống cấp

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi cầu Yên Xuân (Nghệ An) và cầu Thọ Tường (Hà Tĩnh), được kết nối bởi tỉnh lộ 552 qua huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cùng với huyện lộ 20 thuộc địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An) và tỉnh lộ 542C qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân 2 địa phương ở khu vực này thông thương, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, đây là tuyến nối đường tránh TP Vinh với QL 15A qua địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nên lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến, nhất là xe ô tô tải, xe container, xe đầu kéo... nườm nượp chạy suốt ngày đêm.

Phương tiện vận tải hoạt động liên tục khiến cho tuyến tỉnh lộ 542C bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

“Hầu hết các phương tiện vận tải đều có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải trọng. Nhiều đoạn đường đã bị cày nát nham nhở, xuất hiện hàng loạt ổ voi, ổ gà, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông” - một người dân ở xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ) bức xúc phản ánh.

Nhiều đoạn đường biến thành những vũng nước sâu, gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông

Hiện, bên cạnh việc tỉnh lộ 552 qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa phải nâng cấp, sữa chữa, thì tuyến huyện lộ 20 qua huyện Nam Đàn, tỉnh lộ 542C qua địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Trong đó, đoạn từ cầu Yên Xuân qua chợ Vực ở xã Long Xá đến các xã Hưng Tân, Hưng Thông của huyện Hưng Nguyên mặt đường nhựa nhiều vị trí đã bị hằn lún, bong tróc.

Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, mưa xuống đường biến thành ao

Nhất là đoạn đường qua chợ Vực (xã Long Xá), hầu như đã bị hư hỏng hoàn toàn, kết cấu đường bị phá vỡ, mặt đường loang lỗ hố sâu. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, mưa xuống đường biến thành ao, thành hồ khiến cho người và phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Long Xá Nguyễn Thị Tuyết cho biết, tỉnh lộ 542C bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, lao động sản xuất và đời sống của Nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do có quá nhiều phương tiện vận tải đi theo đường cầu Yên Xuân, né tránh thu phí cầu Bến Thủy.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, người dân cũng đã đề xuất cần có phương án kiểm soát, ngăn chặn xe quá khổ, quá tải gây hư hỏng đường.

Nguyên nhân đường bị hư hỏng, xuống cấp nhanh là do có nhiều phương tiện vận tải né tránh thu phí cầu Bến Thủy

Được biết, tính từ điểm đầu tỉnh lộ 552 huyện Đức Thọ (nối với Quốc lộ 15A) đến điểm cuối tỉnh lộ 542C huyện Hưng Nguyên (nối với đường tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An) có tổng chiều dài gần 20 km.

Trên tuyến kết nối này lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, dọc đường có nhiều chợ dân sinh, trường học, nguy cơ xẩy ra tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn.

Nhiều đoạn trên huyện lộ 20 xuống cấp nghiêm trọng

Trao đổi với phóng viên, đại úy Nguyễn Văn Công - Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn cho biết, gần đây phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến huyện lộ 20 tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, lực lượng của đơn vị lại mỏng, chưa thể khép kín địa bàn để tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để vi phạm.

“Trước đây trên tuyến đã có biển báo hạn chế tốc độ, tải trọng, nhưng nay đã bị kẻ xấu xịt sơn, phá dỡ. Chúng tôi cũng đã khảo sát và đề xuất các cấp có thẩm quyền cắm lại biển báo, làm cơ sở để xử lý vi phạm” - đại úy Nguyễn Văn Công cho biết thêm.

Nhiều phương tiện vận tải có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải trọng

Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Hưng Nguyên Đinh Trịnh Khoan cho biết thêm, gần đây ô tô tải, xe container, xe đầu kéo, xe khách Bắc Nam… chạy liên tục, phá hỏng nghiêm trọng kết cấu mặt đường, nền đường trên tuyến tỉnh lộ 542C. Đơn vị cũng đã nhiều lần tiến hành duy tu, bảo dưỡng nhưng không hiệu quả.

Theo ông Trịnh Khoan, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhất là xe chở quá khổ, quá tải trọng.

''Cùng với đó, chúng tôi cũng đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cắm biển báo hạn chế tốc độ, biển cấm vượt trên tuyến tỉnh lộ 542C ở những khu vực đông dân cư, chợ, trường học, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến" - ông Trịnh Khoan nói.

