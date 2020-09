Tin tưởng bạn quen qua mạng, bé gái 13 tuổi bị gã Sở Khanh lừa vào nhà nghỉ để hiếp dâm

Bé gái 13 tuổi bị bạn quen qua mạng dụ dỗ vào nhà nghỉ để hiếp dâm. Ảnh minh họa

Ngày 20/9, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Chí Thuận (20 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, Thuận từ quê lên trọ ở phường Tam Phước, TP.Biên Hòa. Thông qua mạng xã hội, thanh niên này quen bé N., chưa đủ 13 tuổi.

Khi trò chuyện với nạn nhân, Thuận dùng tên giả là Ty để tán tỉnh bé gái.

Ngày 10/9, Thuận dụ dỗ bé N. vào nhà nghỉ ở phường Tam Phước tâm sự. Tại đây, Thuận đã quan hệ với cháu bé.

Sau khi "làm chuyện người lớn" với bé N., sợ chuyện bại lộ, Thuận tắt điện thoại, cắt hoàn toàn liên lạc.



N. sau đó về kể lại sự việc với người thân. Gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

...

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 16/9, Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu thành công và bàn giao về cho gia đình 2 nữ sinh (tuổi đời từ 13 – 16) bị bạn quen qua mạng xã hội lừa đưa tới quán karaoke làm tiếp viên.

Cụ thể, Giao thông đưa tin, sáng 13/9, gia đình 2 cháu C.T.T. và L.T.T. (đều SN 2005, trú tại Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) đã trình báo tới cơ quan công an về việc 2 cháu bị mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Đội truy nã truy tìm (Phòng Cảnh sát hình sự) đã phối hợp Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) tìm thấy 2 cháu ở một quán karaoke trên địa bàn huyện Như Thanh và đưa về bàn giao về cho gia đình.

Theo lời khai của nạn nhân, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, các cháu đã quen đối tượng tên Sơn (biệt danh Sơn Hổ, trú tại thị trấn Bãi Sung, Như Thanh, Thanh Hóa).

Sơn đã rủ rê, lôi kéo và hứa hẹn sẽ đưa các nữ sinh ra Thanh Hóa làm việc tại quán trà chanh với lương cao, nhưng thực chất là bắt đi phục vụ tại quán karaoke trên địa bàn.

Rạng sáng 11/9, Sơn trực tiếp vào Nghệ An đón hai cháu rồi đưa ra Thanh Hóa. Sau đó, 2 cháu bị đưa về quán karaoke và không cho liên lạc với gia đình.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com