Tin buồn: Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong

Trao đổi với chúng tôi tối 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã tử vong hồi 19h15 cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

"Ngay khi nhập viện, bé gái bị tổn thương não quá nặng. Sau 2 tháng điều trị, không có thời điểm nào cháu cử động tay chân hay tiến triển", vị đại diện thông tin.

Hiện, gia đình bé gái đang có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận thi thể, đưa về địa phương lo hậu sự.

Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội cháu bé nói dù gia đình mong muốn bác sĩ lấy kim trong đầu cháu ra nhưng không kịp. Gia đình cùng luật sư và công an đang làm việc với phía bệnh viện để tiến hành các thủ tục giám định pháp y.

Bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, tử vong tối 12/3 sau 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Trước đó, chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị L. cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con.

Tháng 2/2021, L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, L. quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út Đ.N.A. sống với mẹ.

