Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 sau gần 2 ngày mất tích

Sáng 28-10, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em em T.X.T. (SN 2008, trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) trên sông An Tân, cách cầu An Tân (thị trấn Núi Thành) khoảng 800 m. Hiện thi thể em T. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nam sinh bỏ lại đôi dép và chiếc xe đạp trên cầu



Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 26-10, người dân địa phương phát hiện 1 chiếc xe đạp và 1 đôi dép bỏ lại trên cầu An Tân nên trình báo thông tin cho cơ quan chức năng.

Sau đó, người nhà em T. đến hiện trường và xác nhận những đồ vật để lại trên cầu là của con trai mình. Qua trích xuất camera, em T. đạp xe rời khỏi nhà khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 26-10. Lo ngại con trai mình đã làm chuyện dại dột, người nhà đề nghị lực lượng chức năng và thuê thợ lặn hỗ trợ tìm kiếm.

Theo bạn bè của em T., gần đây em này có biểu hiện bất thường khi nói rằng một ngày nào đó mưa gió sẽ đi nhảy cầu. Bạn bè của T. chỉ nghĩ rằng em này nói đùa, không ngờ đó lại là sự thật. Được biết, T. là học sinh lớp 9 một trường THCS tại thị trấn Núi Thành.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động