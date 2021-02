Tìm thấy thi thể cô gái 18 tuổi trong vụ 'nhảy cầu tự tử vì tình chiều mùng 1 Tết'

Your browser does not support the video tag.

Liên quan đến vụ việc cô gái nhảy cầu Tình Húc tự tử sáng mùng 1 Tết, chiều 17/2 Công an TP Tuyên Quang cho biết sáng 17/2 đơn vị nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể nữ nghi là nạn nhân nổi trên sông Lô ở xã Thái Long, TP Tuyên Quang.

Ngay sau đó, Công an TP đã phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ trục vớt và đưa thi thể từ giữa dòng sông vào bờ. Nạn nhân được xác định là Đ.T. T. (18 tuổi, ở phường An Tường, TP Tuyên Quang).

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định và phối hợp với gia đình xác định danh tính nạn nhân, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h10' ngày 12/2 (tức ngày mùng Một Tết âm lịch năm 2021). Người dân phát hiện nhiều đồ vật: đôi giày, điện thoại, xe máy để trên cầu Tình Húc, nghi có người nhảy sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an TP. Tuyên Quang đã nhanh chóng tổ chức xác minh nhân thân chủ chiếc xe máy do nạn nhân để lại trên cầu, lấy lời khai người làm chứng; huy động lực lượng tìm nạn nhân.

Trước khi có nghi vấn nhảy cầu tự tử, T. từng đăng tải dòng trạng thái buồn trên mạng xã hội.

"Bi kịch lớn nhất trên đời này không phải là bạn không xinh đẹp, cũng không phải vì nhà bạn nghèo. Cũng chẳng phải là do bạn không có tài năng gì... mà đó là yêu nhầm người hoặc cưới nhầm người! Tạm biệt 2021", Tr. viết trên trang Facebook cá nhân.

Ngay sau khi thông tin cô gái trẻ nhảy cầu tự tử đúng ngày đầu năm, nhiều bạn bè và người thân đã vào trang cá nhân để bày tỏ tiếc thương và gửi lời chia buồn đến gia đình.

Tác giả: Lê Việt



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết