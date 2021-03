Tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Vào lúc 10h ngày 18/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một người đàn ông sống trên địa bàn TP Vinh nhảy cầu Bến Thủy 1, nơi nối Nghệ An và Hà Tĩnh.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi tìm kiếm nạn nhân D.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Bến Thủy bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy dừng lại rồi lao mình xuống sông. Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy cùng lá thư.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.D. (SN 1984) trú phường Vinh Tân, TP Vinh. Nhận được tin báo, người thân nạn nhân và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Hiện công tác tìm kiếm anh D. vẫn đang được tiến hành.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn