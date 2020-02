Tiết lộ khó tin vụ đại tá giả đến thăm công an thật ở Hậu Giang

Ngày 24/2, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả điều tra ban đầu đối với Diệp Ngọc Hà (47 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Hà là đối tượng giả Phó cục trưởng Cục cơ yếu - Bộ Công an để đến công an huyện Châu Thành A “thăm anh em”.

Bước đầu điều tra, Hà thừa nhận đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP.HCM và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 7/2018, chị T. (ở quận 6, TP.HCM) quen biết với Hà qua bạn bè. Qua nhiều lần nói chuyện, Hà “nổ” đang là chủ đầu tư dự án khu biệt thự ở huyện Nhà Bè.

Chị T. tưởng thật nên tìm hiểu mua nền nhà. Sau khi được Hà cho xem bản đồ tổng thể mặt bằng dự án, chị T. đồng ý mua khu đất với giá hơn 4,3 tỷ.

Khoảng 1 tháng sau, chị T. và Hà gặp nhau tại 1 quán cà phê ở quận 8 để làm hợp đồng mua bán. Tại đây, Hà cho biết bản thân đang công tác tại Tổng cục An ninh (Bộ Công an) nên “không tiện” ký vào hợp đồng nên nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. đứng ra ký hợp đồng mua bán với chị T.

Sau khi ký hợp đồng, chị T. đã đưa cho Hà 850 triệu đồng.

Tuần sau, Hà gọi điện cho chị T. yêu cầu đưa thêm 1,5 tỷ đồng để gã đóng thuế và làm giấy tờ. Sau khi giao 2,3 tỷ đồng, chị T. không còn liên lạc được với Hà, nên làm đơn tố giác.

Giấy tờ giả do Hà mua trên mạng

Tương tự, ông P.T.H (ngụ tỉnh Kiên Giang) cũng bị lừa đảo 1,9 tỷ đồng với dự án biệt thự của Hà.

Giữa năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại TP Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang.

Anh N. nhờ Hà “chạy” và được đồng ý với chi phí lo chuyển công tác là 120 triệu đồng.

Do không đủ tiền nên anh N. đưa trước cho Hà 60 triệu, song đến giờ anh này vẫn chưa được chuyển về Hậu Giang.

Hay hồi tháng 7/2018, anh T.D.T. (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) thông qua mối quan hệ quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong CAND và được đồng ý với chi phí 500 triệu đồng. Anh T. đã chuyển 20 triệu đồng cho Hà, thông qua tài khoản của con gái Hà.

Như VietNamNet đưa tin, tối 19/12/2019, Hà mặc quân phục công an nhân dân, mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng, mà theo gã này giới thiệu là Phó cục trưởng Cục cơ yếu - Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé công an huyện Châu Thành A thăm anh em.

Qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an, nên Ban chỉ huy Công an huyện Châu Thành A báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang. Vụ việc nhanh chóng được xác minh Hà không phải là công an.

Công an huyện đã làm việc với gã này, bước đầu, Hà thừa nhận không phải là công an, đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ đảng, giấy CMND, bằng lái xe, trang phục CAND. Hà thừa nhận, các giấy tờ trên mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội...

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet