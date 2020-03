Thủy Tiên bức xúc khi bị kẻ gian giả mạo tài khoản để đi lừa đảo

Ngày 22/3, Thủy Tiên bức xúc cho biết cô bị kẻ gian giả mạo tài khoản để đi lừa đảo. Cụ thể, người này lập Facebook lấy tên Thủy Tiên, đăng tải bài viết và hình ảnh của cô, đi kèm theo đó là số tài khoản ngân hàng và kêu gọi quyên góp. Tuy nhiên, số tài khoản này không phải của nữ ca sĩ.

Sau đó, Thủy Tiên bức xúc lên tiếng. "Trong ngày hôm nay, nếu bạn không tự xóa Facebook, tôi sẽ nhờ công an liên hệ với ngân hàng tìm ra tận nơi ở của chủ tài khoản để xử lý nhé. Người này tra tài khoản ra là Nguyễn Tuy Hiep, có thể đây cũng là người giả danh tôi mấy hôm trước để lừa đảo.

Tôi đã làm đơn gửi công an, hi vọng công an sẽ vào cuộc điều tra nhanh chóng cho người dân có niềm tin" - Thủy Tiên chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, cô chỉ có một tài khoản duy nhất dùng để quyên góp tiền làm thiện nguyện.

Thủy Tiên và Công Vinh đi khảo sát lắp đặt máy lọc nước ở miền Tây.

Thời gian qua, Thủy Tiên tích cực quyên góp để có thêm kinh phí lắp đặt máy lọc nước hỗ trợ người dân miền Tây đang bị hạn mặn. Nữ ca sĩ công khai số tài khoản ngân hàng và nhận được gần 13 tỷ đồng.

"Tôi đã chuyển cho công ty mua 18 máy lọc trước là 9 tỷ đồng, có uỷ nhiệm chi sẽ đăng để tiện cho mọi người theo dõi.

Do hệ thống máy lớn như một nhà máy nước thu nhỏ, một lần có thể nhiều người dân lấy nước ngọt tinh khiết cùng một lúc nên hệ thống điện tự động và nước nguồn lớn của máy lọc phải set rất lâu" - Thủy Tiên chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết, hiện tại người dân rất chờ đợi có nước ngọt để sử dụng, bản thân cô cũng sốt ruột, nhất là khi những nơi khác đã xây xong nhà chứa máy lọc nước, chỉ chờ lắp đặt. Ngoài ra, Thủy Tiên sẽ tiếp tục đi khảo sát nhiều tỉnh thành khác của miền Tây để kịp thời hỗ trợ lắp máy lọc nước cho người dân.



Tác giả: CHU NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News