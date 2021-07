Thường xuyên bị đánh đập, người con tâm thần giết hại cha bằng con dao tự chế

Ngày 20/7, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Văn Chơi (SN 1984, ngụ Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 19/7, nhiều người dân sống trên đường 47, phường Hiệp Bình Chánh nghe tiếng kêu cứu phát ra từ một căn nhà ở khu phố 6 nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây mọi người phát hiện ông T.V.G (SN 1959) nằm gục dưới sàn nhà tử vong, trên người có nhiều vết thương do hung khí gây ra nên báo với Công an.

Tại hiện trường, Công an TP thủ Đức đã bắt giữ nghi can Trần Văn Chơi với con dao tự chế dính máu trên tay.

Chơi là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Vài năm gần đây, Chơi phát bệnh tâm thần, gia đình đưa đi điều trị, có lúc bệnh của Chơi thuyên giảm nên Chơi được ở nhà cùng gia đình và uống thuốc định kỳ.

Được biết, ông G. trước đây là bảo vệ dân phố KP6 nhưng đã nghỉ làm vài năm nay. Ông G. là người nghiện rượu nên ngày nào cũng nhậu. Mỗi lần say xỉn, ông G. thường xuyên đánh đập vợ con, Chơi do bị tâm thần không phản kháng được nên thường xuyên bị ông G. đánh. Đỉnh điểm của những lần say xỉn về đánh vợ con là đêm 19/7, ông G. bị Chơi dùng hung khí phản kháng dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

