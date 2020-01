Thượng uý CSGT bị thanh niên đi xe máy tông trọng thương

Hiện trường sự việc.

Sáng ngày 3/1 trao đổi với PV, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, Công an quận hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan CSĐT thụ lý giải quyết vụ nam thanh niên đi xe máy tông Thượng uý CSGT trên QL5 thuộc địa bàn quận Long Biên. Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định thanh niên trên là Vũ Văn Đạo (SN 1992 quê ở Nam Định).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối ngày 2/1 trên QL5 đoạn gần Big C Long Biên thuộc địa bàn quận Long Biên nam thanh niên điều khiển xe máy phóng “như bay” hướng Hà Nội- Hải Phòng đã tông trúng một Thượng uý CSGT, khiến Thượng uý CSGT ngã khuỵ nằm bất động trên đường, còn thanh niên đi xe máy ngã ra đường và được mọi người đưa cả hai người vào bệnh viện Đức Giang cấp cứu.

Được biết, vào thời điểm trên, tổ công tác CSGT nhận được tin báo có vụ va chạm TNGT trên QL5, gần khu vực BigC Long Biên, khi tổ công tác đang xem xét hiện trường vụ việc thì bị thanh niên phóng xe máy “như bay” tông trúng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng Công an quận Long Biến có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời hỗ trợ nhưng người liên quan đến Bệnh viện Đức Giang sơ cấp cứu. “Hiện Công an quận đang hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT giải quyết xử lý theo qui định”- Công an quận Long Biên cho hay

