Thượng tá Trần Anh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thượng tá Trần Anh Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai



Sáng nay (4/8), Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Anh Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/8.

...

Thượng tá Trần Anh Sơn sinh năm 1974, quê quán Hà Tĩnh, từng giữ chức Trưởng công an huyện Xuân Lộc, rồi Trưởng công an huyện Nhơn Trạch.

Đến thời điểm hiện nay, Công an tỉnh Đồng Nai có 5 phó giám đốc. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang được điều động từ TP.HCM về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào tháng 7/2022./.

Tác giả: Duy Phương

Nguồn tin: Báo VOV