Thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam chờ "sinh tử' với Myanmar

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) không thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản. (Nguồn: AFC)



Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải đón nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại vòng chung kết Asian Cup 2022 khi để thua 0-3 trước tuyển Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Đây là kết quả không quá bất ngờ khi mà đối thủ Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều so với tuyển nữ Việt Nam.

Với việc để thua cả hai trận, đội tuyển Việt Nam hiện chưa có điểm nào và đang tạm xếp thứ 3 bảng C nhờ bị thủng lưới ít hơn Myanmar (-6 so với -7).

Điều này cũng đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải không thua Myanmar ở trận "sinh tử" mới có hy vọng giành quyền đi tiếp.

Theo điều lệ, 2 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng với hai đội đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Tuy nhiên do bảng A chỉ còn 3 đội do Ấn Độ bị loại vì không đủ quân số do COVID-19 bùng phát, nên việc xét thành tích các đội đứng thứ 3 ở các bảng sẽ khác trước.

Cụ thể, hai đội đứng thứ 3 của bảng B và bảng C sẽ không được tính kết quả trước đội đứng thứ 4 trong bảng.

Như vậy, trận Việt Nam gặp Myanmar ở lượt cuối sẽ chỉ có ý nghĩa phân định thứ hạng ba-tư.

Trong trường hợp xếp thứ ba, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết và nuôi hy vọng tham dự World Cup, nếu các đội xếp thứ 3 ở bảng A và B có thành tích kém hơn.

Hiện tại, Iran đang xếp thứ 3 bảng A với 0 điểm và hiệu số đang là -7, trong khi Thái Lan xếp thứ 3 bảng B./.

Tác giả: Huy Khánh

Nguồn tin: Việt Nam Plus