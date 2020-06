Thua đá gà qua mạng gần 600 triệu, học sinh lớp 11 bị 'giang hồ' đến nhà đe dọa

Nhóm người được bà L. cho là đến nhà bà đòi nợ, đe dọa vào sáng 20-6 - Ảnh: AN LONG

Ngày 23-6, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đã nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của bà Đ.T.N.L. (41 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) về việc bị "giang hồ" đến nhà đe dọa, đòi con bà trả tiền thua nợ do tham gia đá gà qua mạng.

Theo đơn trình báo, con bà L. đang là học sinh lớp 11, tham gia vào một tụ điểm tổ chức đá gà qua mạng trong khu vực Khu công nghiệp Tân Đức, thuộc ấp Bình Tiền 1 vào trưa 14-6.

Dù không có tiền, nhưng con bà L. vẫn được người tổ chức tụ điểm đá gà này cho đặt cược theo hình thức "thế mạng". Chỉ sau mấy lượt cá cược, con bà L. đã thua hơn 500 triệu đồng.

Để trả nợ, nam sinh lớp 11 này đã về nhà trộm tiền, vàng với giá trị khoảng 350 triệu đồng đến tụ điểm đá gà trên để trả và xin nợ lại gần 200 triệu đồng.

Những ngày sau đó, con bà L. bị chủ tụ điểm đá gà trên liên tục đòi số nợ còn thiếu. Nam sinh này tiếp tục đến một tụ điểm đá gà qua mạng khác tổ chức ở ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa với mong muốn "gỡ" tiền trả nợ, kết quả bị thua thêm hơn 50 triệu đồng.

Đến sáng ngày 20-6, 4 người đàn ông đi chung ô tô tìm đến tận nhà bà L. để đòi nợ mà con bà bị thiếu, đe dọa sẽ không để yên cho con bà nếu gia đình không trả nợ.

Những người đòi nợ này tự công khai đang sinh sống tại khu vực ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng. Hiện Công an huyện Đức Hòa đang xác minh toàn bộ sự việc trên.

