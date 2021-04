Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định 597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

...

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Hải từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tại Quyết định 596/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Hưng, để nhận nhiệm vụ mới.

Tác giả: Phùng Đô

Nguồn tin: Báo Giao Thông