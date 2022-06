Thứ trưởng bộ GD&ĐT: Vụ lộ đề thi Sinh không ảnh hưởng đến kết quả chung kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Tại cuộc giao ban báo chí toàn quốc của ban Tuyên giáo Trung ương diễn ra vào sáng 14/6, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ về diễn tiến giải quyết cũng như thông tin về vụ lộ đề thi môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo Vietnamnet, Thứ trưởng Sơn khẳng định tất cả các phản ánh của xã hội liên quan đến vụ lộ đề thi môn Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, khi tiếp nhận, bộ GD&ĐT đều có phản hồi.

Tuy nhiên, cũng tùy từng vấn đề, mới có thể công khai trước báo chí. Bên cạnh đó, trong quá trình đang kiểm tra, rà soát, khi chưa có kết luận cuối cùng thì cũng không thể công bố.

“Tất cả các quy trình làm hết sức nghiêm túc, nhìn nhận hết sức cầu thị, nhưng đây là quy trình bảo mật rất phức tạp, liên quan đến từng cá nhân con người, không thể một hai tháng mà làm rõ được ngay, thậm chí làm rõ rồi còn phải xin ý kiến lại, giải trình…”, Vietnamnet dẫn lời giải thích của ông Sơn.

Thứ trưởng Sơn cho biết thêm, đối với bộ GD&ĐT, trách nhiệm của cá nhân nào đến đâu sẽ xử lý nghiêm túc tới đó. Năm nay, bộ sẽ rà soát từng quy trình, từng khâu và từng cá nhân để khắc phục.

“Các quy trình liên quan đến con người, cán bộ, cũng như quy trình của bộ, chúng tôi phải xem xét rất kỹ”, ông Sơn khẳng định.

...

Hiện, bộ GD&ĐT đang phối hợp với bộ Công an để làm rõ một số chi tiết nữa của vụ việc này.

Theo Thứ trưởng Sơn, dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng những tác động bên ngoài đối với môn Sinh học "không làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn bộ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021".

Những so sánh cho thấy sự trùng lặp trong đề thi môn Sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với nội dung ôn tập của một thầy giáo. Ảnh: Vietnamnet



Trước đó, vào ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại bộ GD&ĐT do có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi; ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sự việc được bắt đầu khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kết thúc, một số giáo viên phản ánh có sự giống nhau đến kỳ lạ giữa đề thi chính thức môn Sinh học và nội dung ôn tập trước ngày thi của ông Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Bộ GD&ĐT đã phải thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc.

Tờ Tiền phong dẫn tài liệu của của bộ phận xác minh trong tổ công tác này cho thấy qua đánh giá các câu hỏi trong 4 mã đề thô xuất, các câu hỏi trong các mã đề này đều trùng nhau theo thứ tự các câu hỏi tương ứng; có sự khác biệt hẳn với các câu hỏi trong 12 mã đề không được chọn. Đây là điều bất thường vì nếu tổ hợp đề được chọn ngẫu nhiên từ máy tính không thể có hiện tượng này.

Tác giả: Hoa Vũ (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn