Thu hồi chứng nhận 5 sản phẩm OCOP tại tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể, thu hồi chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của 5 cơ sở do vi phạm các quy định tại Quyết định số 843/QD-UBND ngày 4/2/2021 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gồm:

Sản phẩm gạo Cẩm Thành của HTX Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại Cẩm Thành (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) không thực hiện đúng quy trình sản xuất đã công bố, sản xuất sản phẩm không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chưa xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất lúa cho vùng nguyên liệu sản xuất sản phẩm, các cơ sở cung cấp nguyên liệu đầu vào chưa đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định...;

Sản phẩm ruốc kem Lương Tuyết của hộ kinh doanh Trần Ngọc Lương (xã Thạch Kim, Lộc Hà) không sản xuất sản phẩm ruốc kem theo đúng chất lượng, mẫu mã đã được chứng nhận OCOP; cơ sở không có hồ sơ quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các hồ sơ khác liên quan về sản phẩm, không có quy trình sản xuất sản phẩm...;

Sản phẩm ruốc kem Lương Tuyết của hộ kinh doanh Trần Ngọc Lương là một trong những sản phẩm bị thu hồi giấy chứng nhận.

Sản phẩm nước mắm Ánh Hồng của HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Ánh Dương (xã Hộ Độ, Lộc Hà) do cơ sở đang tạm ngừng hoạt động, không sản xuất sản phẩm nước mắm Ánh Hồng theo đúng chất lượng, mẫu mã đã được cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Sản phẩm sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã có Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm);

Sản phẩm xúc xích Hoàng Phát của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát (xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) bị thu hồi chứng nhận sản phẩm OCOP do việc duy trì sản xuất không thường xuyên, sản phẩm chủ yếu bán tại cửa hàng của cơ sở; sản phẩm đưa ra thị trường không được dán tem OCOP; bao bì nhãn mác không có bộ nhận diện theo quy định của chương trình OCOP;



Sản phẩm cam Nhật Quang Thượng Lộc của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nhật Quang (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) bị thu hồi chứng nhận sản phẩm OCOP do chủ cơ sở đã chuyển nhượng hạ tầng sản xuất (trang trại) cho người khác và thương hiệu sản phẩm cam Nhật Quang Thượng Lộc đã không còn xuất hiện trên thị trường.



Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ sở sản xuất kinh doanh có tên trên không được sử dụng chứng nhận, in nhãn hiệu OCOP lên bao bì, nhãn mác sản phẩm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.



