Thu giữ hàng nghìn viên thuốc Hoa thanh liên ôn và kit test nhanh COVID-19 nhập lậu

Theo thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 89C - 826.35 do anh Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1992, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên điều khiển đang lưu thông qua địa bàn huyện Can Lộc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9.600 viên thuốc điều trị COVID - 19 mang nhãn hiệu "Hoa thanh liên ôn"; 3.000 kít test xét nghiệm COVID-19 trên vỏ hộp có in nhiều chữ nước ngoài và 220 chai rượu ngâm không nhãn mác.

Công an huyện Can Lộc thu giữ các hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của tất cả các hàng hóa trên.

Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Lộc Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Thì Thiên (t/h)

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống