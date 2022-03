Thông tin chi tiết về đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin

Ngày 26/3, trang YTN Star công bố thông tin đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ diễn ra vào lúc 11h trưa 31/3 tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill thuộc Gwangjin, Seoul – Hàn Quốc.

Địa điểm diễn ra lễ cưới là nơi những người nổi tiếng yêu thích bởi sự riêng tư, an ninh được kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài. Địa điểm này đã được một số báo đăng tải gần đây và hình ảnh cũng được chia sẻ rầm rộ.

Phần lễ diễn ra vào buổi trưa và Hyun Bin và Son Ye Jin có cả thời gian dài để chiêu đãi khách mời trong phần tiệc sau đó.

Trong tuần qua, cặp nghệ sĩ hạng A Hàn Quốc đã gửi thiệp mời đến đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Truyền thông cho biết các khách mời nhận được yêu cầu không tiết lộ thông tin hay chụp ảnh trong những sự kiện liên quan đến hôn lễ của hai ngôi sao nổi tiếng để đảm bảo quyền riêng tư.

...

Trước đó có thông tin cho biết nam diễn viên Jang Dong Gun sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng trong đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Song, công ty quản lý hai nghệ sĩ từ chối xác nhận, và cho biết mọi chi tiết về hôn lễ đều được bảo mật. Theo Insight, đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin là sự kiện tiêu biểu tại showbiz Hàn Quốc trong quý một.

Hyun Bin và Son Ye Jin.

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi tái hợp ở dự án Crash Landing on You của đài tvN. Hai ngôi sao công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 và xác nhận kết hôn vào đầu tháng 2.

Ngay khi cả hai tuyên bố đám cưới, nhiều đồn đoán xuất hiện. Một số người cho rằng cả hai cưới... chạy bầu. Tuy nhiên, công ty quản lý của Son Ye Jin bác bỏ tin đồn này.

Nói về tình yêu với bạn diễn, Son Ye Jin chia sẻ: "Anh ấy là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu, hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau".

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn