Thông tin ban đầu vụ người phụ nữ nghi bị sát hại giữa đường ở phố Hàng Bài, Hà Nội

Clip: Hiện trường vụ việc (Nguồn: Facebook)

Chiều 11/8, người dân quanh khu vực phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ khi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ nằm bất động, đè lên nhau. Trên áo người phụ nữ loang lổ máu.

Hình ảnh tại hiện trường vụ việc.

Theo Zing, một số hình ảnh người dân tại hiện trường chụp được cho thấy trên bụng của người phụ nữ có vật giống dao cắm vào. Một số nhân chứng cho hay cả hai người đều đã tử vong.

Xác nhận với Zing, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang điều tra vụ án xảy ra tại phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả hiện trường.

Hiện danh tính những người liên quan và nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Đan Phượng (tổng hợp)

Nguồn tin: nhipsong.vtc.vn