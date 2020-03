Thò tay lấy điện thoại trong xe bánh mỳ, bà cô lập tức "diễn sâu" để qua mắt người bán hàng

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ trộm cắp. Người phụ nữ đến mua bánh mỳ thì nảy sinh ý đồ trộm cắp. Lợi dụng lúc người bán loay hoay làm việc, người phụ nữ nhanh tay bỏ chiếc điện thoại đang để hớ hênh vào túi áo.

"Hành sự" xong, người này vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thay vì tìm cách bỏ trốn, người này tỏ ra bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thò "bàn tay hư" lấy trộm điện thoại trong xe bánh mỳ, người phụ nữ có hành động khác thường sau đó

Vụ việc xảy ra trên đường Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Người phụ nữ trộm điện thoại đang bị dân mạng "ném đá".

"Không làm mà đòi có ăn, tinh ranh vặt vãnh thế này có ngày ê chề, xấu hổ", thành viên Phạm Giang chỉ trích.

"Pha trộm đồ quá nhanh và nguy hiểm. Nhưng phải nói là chị bán bánh mỳ cũng sơ ý quá, để đồ có giá trị ở nơi thiếu an toàn như thế, khác nào "dâng mỡ đến miệng mèo"", một dân mạng khác bày tỏ.



Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc