Thiếu tướng Võ Trọng Hải và những trận đánh vang dội trên đất Nghệ An

Vị tướng hiền hậu, giản dị, nhưng quyết đoán và đầy trí tuệ

Tôi may mắn được nhiều lần tiếp xúc, làm việc, thông tin tuyên truyền công tác với Thiếu tướng Võ Trọng Hải cách đây khoảng 10 năm về trước. Khi đó Tướng Hải vẫn đang là Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Không riêng bản thân tôi, mà rất nhiều đồng nghiệp, cán bộ chiến sỹ Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, người dân Hà Tĩnh nói chung khi nhắc tới Tướng Võ Trọng Hải ai cũng khâm phục, tự hào khi có một người con quê hương có tầm, có tâm. Một người lính bình dị, gan góc, trách nhiệm và quyết đoán trong những trận đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Khác xa với những chỉ đạo đánh án quyết liệt, bài bản và đầy tinh anh, trở thành nỗi khiếp đảm của tội phạm buôn lậu, ma túy, tướng Võ Trọng Hải giữa đời thường lại là một con người hết sức bình dị, gần gũi, sống nhân văn và giàu tình cảm. Với cán bộ chiến sỹ, tướng Hải là một thủ trưởng công tâm, sát sao và chia sẻ, gánh vác, luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần để cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị an tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.

Cũng bởi vậy mà dẫu sau này khi tướng Hải đã chuyển ngạch công tác sang lĩnh vực Nội chính Tỉnh ủy, rồi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhưng các chiến sỹ biên phòng vẫn luôn xem ông là thủ trưởng mẫu mực, kiên trung, gan dạ, hết lòng vì cán bộ chiến sỹ, vì bình yên của nhân dân, là tấm gương sáng, tấm gương lớn để bao thế hệ đi sau vẫn luôn tự hào và noi theo, học tập. Dẫu ở cương vị nào, tướng Hải vẫn luôn là người gan góc, trách nhiệm, luôn có một trái tim ấm áp với đồng nghiệp, với cấp dưới, gần gũi với nhân dân, một “tượng đài thép”, kiên quyết, gan dạ không bao giờ chùn bước trước tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Hình ảnh Thiếu tướng Võ Trọng Hải gần gũi, ân cần giữa đời thường



Nói đến Võ Trọng Hải ai cũng phải ghi nhận, khâm phục và vinh danh là “khắc tinh” của tội phạm ma túy. Trong 30 năm công tác tại Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, rồi sang Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, tướng Hải đã trực tiếp chỉ đạo đánh những vụ án ma túy lớn, vang dội, triệt để. Không chỉ vậy, tướng Hải còn là một người có tài trong ngoại giao, dân vận hết sức tài ba. Nói về lĩnh vực này, phải kể đến công lao bình ổn vùng biên giới của ông trong thời kỳ ông là Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo Hà Tĩnh. Đây từng được xem là điểm nóng về buôn lậu, tội phạm ma túy... nếu không làm tốt công tác dân vận, không sống trong lòng nhân dân, được nhân dân giúp sức thì quả thực công tác phòng chống tội phạm, thực hiện nhiệm vụ biên giới hết sức gay go, phức tạp. Nhờ được dân quý, dân tin, trong quá trình công tác tại đây, ông đã ghi nhiều dấu ấn lớn, và có lẽ cái lớn nhất đó là trở thành chỗ dựa, niềm tin cho nhân dân vùng biên giới của cả 2 nước Việt - Lào.

Từ việc tuyên truyền xóa bỏ cây thuốc phiện bên kia biên dưới, đến việc quyết tâm đồng hành ổn định đời sống cho nhân dân ta, nhân dân nước bạn Lào nơi vùng biên giới, Thiếu tướng Võ Trọng Hải trở thành một tấm gương lớn giữa đại ngàn biên cương của tổ quốc, được nhân dân quý mến, sát cánh, bao bọc. Để rồi giới tội phạm cũng cúi thua vì lá chắn thép dọc dải biên cương miền đất này được xây dựng một cách chắc chắn nhất, đó là tình người chiến sỹ và nhân dân bản địa được thắt chặt. Người dân, chiến sỹ trở thành những cột mốc sống, lá chắn bền bỉ nơi biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc, khiến các loại tội phạm về buôn lậu, ma túy cũng phải chùn chân, khiếp đảm.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh, là mảnh đất có truyền thống lịch sử vẻ vang. Từ bao đời, mảnh đất này luôn có những hiền triết văn võ song toàn, đức cao vọng trọng. Gia đình Thiếu tướng Võ Trọng Hải dường như tiếp nối trọn vẹn những truyền thống vẻ vang, trí tuệ, kiên cường nơi mảnh đất ấy để rồi, những người anh trai trong gia đình ông và bản thân ông cứ thế trở thành những cánh tay đắc lực, xuất sắc, được Đảng và Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đợt này, đang là tháng cao điểm tấn công trên toàn tuyến, toàn diện đối với các loại tội phạm trong dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2021, công việc bận bịu, tất bật, nhưng tôi cũng đã được Tướng Hải dành chút thời gian trò chuyện, lắng nghe sự trải lòng về cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, những khó khăn hiểm nguy và những thành quả xứng đáng, vang dội.

Gặp lại vị tướng từng có nhiều công lao hiểm hách trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu nơi vùng biên cương tỉnh Hà Tĩnh năm nào, tôi vẫn thấy hiện hữu ở ông sự hiền từ, ân cần, nhẹ nhàng. Những phút trải lòng từ ông lại cho thấy, vị tướng ấy vẫn luôn mang trong mình những trăn trở, mong mỏi, nỗ lực về sự bình yên cho nhân dân. Tướng Hải vẫn dồi dào sức khỏe, vẫn hiện diện sự gan góc, quyết đoán, sức chiến đấu vô hạn đối với tội phạm. Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, một mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bản thân ông càng nêu cao ý chí, quyết tâm, trách nhiệm, lý tưởng để xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Không xem đó là những áp lực, mà Tướng Hải luôn cho rằng đó là nhiệm vụ thiêng liêng mà mỗi con người ở địa vị như tướng Hải đều thấy tự hào, quyết tâm cao độ, kiên định, trung thành để luôn hoàn thành tốt công việc của mình.

Trong thời gian qua, Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã phải bỏ nhiều sức lực, đi tới từng bản làng, kể cả nơi vùng sâu vùng xa nhất thuộc tỉnh Nghệ An như huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quê Phong..., trực tiếp vào tận thôn bản, những khu vực có vị trí giáp biên giới với nước bạn Lào để thăm hỏi động viên các chiến sỹ công an cơ sở về nhận nhiệm vụ, bám địa bàn theo chủ trương chung. Khích lệ, động viên chiến sỹ công an các xã, thôn, bản phải luôn nêu cao tinh thần, sức chiến đấu, dẫu trong mọi điều kiện hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn sẵn sàng, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm với sự sát cánh của công an tỉnh; Kiên quyết bảo vệ bình yên, vững chắc từng bản làng, thôn xóm; Luôn giữ vững lập trường, kiên định với lý tưởng, trách nhiệm để mãi xứng đáng là chiến sỹ Công an Nhân dân trong lòng dân. Sự sâu sát, quan tâm của Thiếu tướng Võ Trọng Hải khiến lực lượng công an các xã vùng sâu vùng xa an tâm và tự tin hơn trước mọi nhiệm vụ nơi cơ sở, địa bàn.

Những trận đánh vào các đường dây ma túy lớn

...

Khi nhân dân đang ngon giấc ngủ, thì hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An đang phải “nếm mật nằm gai”, ôm bờ, ngủ bụi với những trận mưa rừng mùa đông giá, những cái lạnh thấu xương nơi miền biên viễn, rừng sâu nước độc để bám sát nhất cử nhất động của tội phạm ma túy. Vì nhiệm vụ, sự quyết tâm, các chiên sỹ vẫn “gan không núng, chí không sờn”, bám trụ, trinh sát kỹ càng, thận trọng. Thậm chí có những chiến sỹ tháng ngày “ sống trong lòng địch” nguy hiểm tính mạng trong tích tắc nhưng vẫn kiên trường, gan dạ chỉ để chờ thời cơ bủa lưới hốt trọn những kẻ trùm ma túy sừng sỏ, manh động một cách nhanh gọn, an toàn nhất.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải chỉ đạo cuộc họp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh



Tướng Hải cho biết, trong dịp cuối năm ngoái và đầu năm nay, Công an tỉnh Nghệ An đã liên tục phá nhiều chuyên án ma túy lớn, kịp thời chặt đứt các đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua địa bàn các huyện miền biên thuộc tỉnh Nghệ An. Riêng số lượng ma túy các loại thu được trong mấy chuyên án thời gian ra quân đợt cao điểm này cũng đã lên tới gần 500kg.

Mới đây, ngày 8-12-2020 Công an Nghệ An đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 150 bánh heroin, 126 kg ma túy dạng đá. Đây được xem là đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người Mông tại Lào móc nối với các đối tượng người Mông tại Nghệ An và tỉnh Điện Biên tạo thành. Qua nắm tình hình cho thấy chúng thường lấy ma túy từ Lào, tìm cách đưa vào Việt Nam qua biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sau đó vận chuyển theo các ngả đường đi sâu vào nội địa, đi ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Để vận chuyển số lượng lớn ma túy, chúng thường trang bị vũ khí nóng, nhiều đối tượng tham gia sừng sỏ, ma mãnh với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Sau khi có thông tin chính xác, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, trực tiếp là Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã tham gia chỉ đạo chuyên án này. Với kinh nghiệm của mình, tướng Hải đã cùng các cán bộ chiến sỹ từng bước tháo gỡ khó khăn và bủa lười hốt trọn các đối tượng trong bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay, chống đối.

Hay như vụ bắt giữ đối tượng và tang vật gồm 100 bánh heroin, nhiều bao tải chứa ma túy dạng đá tại địa bàn huyện Nghi Lộc được tội phạm vận chuyển bằng xe tải vào hôm 24-12-2020. Trước đó ngày 19-12, Công an Nghệ An cũng đã bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển ma túy tại địa bàn huyện Thanh Chương, tang vật thu giữ 11 bánh heroin, 4 kg ma túy dạng đá, 500 viên ma túy tổng hợp. Ngày 15-12, lực lượng công an tiến hành bắt giữ hai đối tượng trú tại huyện Quế Phong, thu giữ tang vật 19 bánh heroin và 2 kg ma túy dạng đá. Nhiều chuyên án khác với số lượng lớn heroin, ma túy thu giữ được cũng đã được Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệt phá ngay trong những ngày đầu năm 2021.

Tâm sự về việc phá những vụ án ma túy lớn này, tướng Hải cho biết, các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy hết sức liều lĩnh, vũ khí nóng luôn được chuẩn bị, chỉ cần thấy bất an hay bị truy đổi là chúng sẵn sàng nổ súng về phía các chiến sỹ công an. Nhiệm vụ đặt ra là làm sao để an toàn nhất cho anh em chiến sỹ, không để dân thường bị ảnh hưởng, kiên quyết đánh nhanh, dứt khoát và khiến chúng không kịp trở tay. Có như vậy mới khóa được nhanh nhất những kẻ đang lăm lăm những khẩu súng và sẵn sàng xả đạn điên cuồng vào lực lượng phá án.

Tang vật vụ bắt giữ 4 đối tượng cùng 150 bánh heroin tại huyện Tương Dương



Trước những chiến công vang dội là những ngày tháng đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi và đầy cam go, hiểm nguy của cán bộ chiến sỹ công an. Đó cũng là sự tinh túy, kết tinh về những phương án đánh vào tội phạm ma túy, những đường dây ma túy "khủng" mà phải tầm cỡ có kinh nghiệm, từng trải và gai góc như Thiếu tướng Võ Trọng Hải mới có thể tham gia chỉ đạo và thực hiện thành công, an toàn cho lực lượng, chiến sỹ trực tiếp tham gia đánh án. Kịp thời bắt giữ đối tượng, tang vật, mở rộng điều tra và tóm gọn cả đường dây cùng với những kẻ đầu sỏ cộm cán, chủ đường dây. Đó là những đòn đánh nhanh, hiểm, táo bạo, những đòn giáng đau đớn cho những kẻ vì lợi nhuận mà bất chấp pháp luật, tổ chức lên những đường dây ma túy xuyên quốc gia; Là những lời cảnh tỉnh cho các đối tượng còn nhen nhóm những việc làm đem lại hậu quả xấu cho xã hội.

Cùng với công tác phòng chống tội phạm ma túy, dịp này lực lượng Công an tỉnh Nghệ An cũng tăng cường xử lý các hành vi về cá độ, đánh bạc, tín dụng đen... Điển hình như vụ bắt giữ 31 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phường Đông Vĩnh vào hôm 7-1-2021 vừa qua. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 250 triệu đồng, 30 điện thoại di động, 2 ô tô, 1 bộ dụng cụ đục xúc xắc, 1 bộ bát đĩa, 4 con xúc xắc, 2 thanh kiếm. Được biết, những đối tượng bị bắt giữ hầu hết là đối tượng hình sự cộm cán, đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp và có nhiều tiền án tiền sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua, trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã cùng với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An ghi thêm những chiến công vang dội trước các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm ma túy được xem là hết sức khốc liệt, hiểm nguy nhất, nhưng nhờ sự quyết liệt, dũng cảm cửa lực lượng công an, nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia với những đối tượng cộm cán cũng đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: phapluatxahoi.vn